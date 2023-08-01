ЗСУ звільнили Старомайорське та відбили Новоєгорівку: зміна карти фронту за тиждень

Протягом тижня, що минув, відчутно активізувалися бойові дії на різних напрямках російсько-української війни. Поки ЗСУ продовжують звільняти українуську територію на Півдні, росіяни й собі спробували наступати.

Про те, як змінилася ситуація на фронті протягом останнього тижня, 23 – 31 липня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо, опираючись на дані карти DeepStateMAP.

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Нові успіхи на Півдні

Вже багато тижні поспіль українські військові продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку – на південь з боку Оріхова. Тут ЗСУ впритул підійшли до Роботиного.

На цій ділянці за останній тиждень були успіхи в наших військових, але ворог з усіх сил намагається триматися за Роботине. Схожу ситуацію ми вже бачили зі Старомайорським, але ця історія закінчилася українським успіхом. Про нього поговоримо далі.

Мелітопольський напрямок: дивіться карту

Одночасно доволі серйозні успіхи за останній тиждень у наших військових були дещо східніше – на адміністративній межі Донецької та Запорізької областей. Зокрема, за останній тиждень ЗСУ змогли звільнити вже згадане Старомайорське.

ЗСУ звільнили Старомайорське: дивіться відео

Далі за Старомайорським йдуть поки окуповані Завітне Бажання та Старомлинівка. Остання має стратегічне значення на цій ділянці фронту. Адже через неї проходить друга лінія оборони росіян.

У разі успіху нашого наступу в бік Старомлинівки, оборона росіян може просто посипатися. Втім, наші військові докладають для цього надлюдських зусиль. До цього села залишилося трохи більш як 5 кілометрів, але кожен метр тут коштує життя чи здоров'я наших оборонців.

ЗСУ просуваються на Бердянському напрямку: дивіться карту

ЗСУ вже в Кліщіївці

Так само серйозні успіхи протягом минулого тижня були й південному фланзі Бахмута. За минулий тиждень на цій ділянці українські військові змогли увійти в Кліщіївку.

Та й це ще не все. Сили оборони України впритул підійшли до двох інших сіл:

Андріївки,

Курдюмівки.

Нині вони разом з Кліщіївкою "змагаються" за те, над яким з сіл швидше замайорить український прапор. Ця ділянка теж має стратегічне значення, адже далі за Кліщіївкою йде траса на Опитне, контроль за якою дозволить взяти Бахмут у напівоточення.

ЗСУ просунулися під Бахмутом: дивіться карту

Невдалий наступ росіян

Поки триває наступ українських сил, ворог вирішив відвернути увагу на іншій ділянці фронту. Мова про ділянку фронту між Сватовим Луганської області та Боровою на Харківщині.

Свої наступальні дії росіяни тут розпочали ще понад тиждень тому. Та саме минулого тижня в них були перші серйозні успіхи. Але, як потім з'ясувалося – лише тимчасові.

Ворог спробував розширити свій успіх і зайняв село Новоєгорівка. Крім того, через загрозу оточення були втрачені села Надія та Сергіївка.

Росіяни окупували Новоєгорівку: дивіться карту

Щоправда, ворог навіть не встиг відсвяткувати свій успіх. Сили оборони України підтягли свої резерви та повернули ініціативу на цій ділянці. Новоєгорівка та Надія під кінець тижня повернулися під контроль України.

ЗСУ відбили Новоєгорівку: дивіться карту