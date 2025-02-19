Росіяни мали локальні успіхи, ЗСУ продовжують спроби контратак: аналіз фронту від ISW

Збройні Сили продовжують відбивати атаки ворога по всьому фронту. Проте, на жаль, в окремих місцях росіянам все ж вдається просунутися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Яка ситуація на фронті за данними ISW

Російська армія продовжує спроби відбити території у Курській області, однак підтвердженого просування аналітики не зафіксували. Водночас ворожі джерела стверджували, що українські війська продовжували контратаки на цій ділянці фронту.

Продовжувалися і спроби наступу ворога на Харківському напрямку, але без просувань. Така ж ситуація і на Куп'янському напрямку.

Однак, на жаль, ймовірно, росіянам вдалося досягти успіху у напрямку Борової. Геолокаційні кадри показують, що окупанти проводять механізований штурм розміром у взвод на південний захід від Лозової, що вказує на просування у цей район.

На Лиманському напрямку, за данними ISW, також без підтверджених просувань. Міноборони Росії заявляло, що російська армія окупувала Ямполівку, проте це не так. Сіверський напрямок, як і Часівярськиий, також обійшовся без підтверджених успіхів ворога.

Окрім цього ворожі війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри показують, що російська армія нещодавно просунулася в північній частині Торецька та в південно-західній частині Новоспаського (на захід від Торецька).

Росіяни намагалися наступати на Покровському напрямку, однак досягти успіху не вдалося. Окупанти продовжували наступальні дії і на Курахівському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Водночас російські воєнкори стверджували, що Сили оборони контратакували на північ від Андріївки та утримували позиції на захід від Дачного.

Ворожі війська просунулися біля Великої Новосілки – геолокаційні фото фіксують рух окупантів на південний захід від Нового Комара. Також російська армія нещодавно просунулася на захід Запорізької області, а саме на схід від Малої Токмачки.