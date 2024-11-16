ЗСУ просунулись на Курщині та біля Курахового: огляд фронту від ISW

Російські окупанти просунулись біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара. Українські захисники мають успіх в Курській області та біля Курахового.

24 Канал пише з посиланням на ISW, що українські сили нещодавно просунулися на південний схід від Коренево на тлі продовження боїв уздовж головного українського виступу в Курській області. Перед цим аналітики писали, що росіяни покладаються на бронетехніку зі сховищ, проте надовго її не вистачить.

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Де ЗСУ просунулись в Курській області

Згідно з геолокаційними кадрами від 15 листопада 2024 року, українські військові нещодавно незначно просунулися в межах східної Новоіванівки, що на південний схід від Коренево).

Водночас так званий російський воєнкор стверджував, що російські війська просунулися в лісах біля Малої Локні (на північ від Суджі), Мартинівки (на північний схід від Суджі) та Ольговки (на схід від Коренево), а інший мілблогер – що негода уповільнює українські та російські операції в площі.



ЗСУ просунулись на Курщині / карти ISW

Росія 14 і 15 листопада продовжила атакувати головний український виступ у Курській області, в тому числі біля Дарино (на південний схід від Коренево).

Яка ситуація на Харківщині

Ймовірно, російська диверсійно-розвідувальна група здійснила обмежене вторгнення через міжнародний кордон до Чернігівської області 15 листопада, але наразі немає жодних ознак того, що російські сили встановили тривалу присутність у цьому районі,

– кажуть аналітики.

Вони також додали, що на геолокаційних кадрах від 15 листопада видно, як двоє російських військових йдуть східною стороною пошкодженого мосту через річку Судість, що з'єднує Грем'яч і Колос (вони орієнтовно за 1,5 кілометра на південь від міжнародного кордону), встановлюють російський прапор на мосту та повертаються до східної сторона мосту.

Також російський "воєнкор" опублікував кадри, на яких видно, як російський прапор майорить на покинутій будівлі нібито в Мураві (на схід від Грем’яча та Колоса), проте на кадрах не видно російської піхоти в цьому районі.

Російські мілблогери широко стверджували, що російські диверсійно-розвідувальні групи перетнули кордон і увійшли або захопили Грем'яч, Колос, Новоселидівку (безпосередньо на схід від Колоса та на захід від Мураві) та Мураві. Проте ISW написали, що не можуть підтвердити ці заяви та не спостерігають доказів того, що росіяни утримують позиції в прикордонній зоні.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко та речник Українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявили, що російські війська лише ненадовго увійшли в Чернігівську область, щоб вивісити російські прапори, а потім відійшли, а заяви Росії про просування та захоплення населених пунктів є неправдивими та є частиною інформаційна операція.

За словами Демченка, що прикордонна зона, де російські війська вивісили прапор, відрізана річкою від решти Чернігівської області, а населені пункти, які нібито захопили російські війська, – покинуті.

Російські війська 14 і 15 листопада продовжували обмежені наступальні дії на півночі Харківської області, але не просувалися,

– кажуть в ISW.

Там пояснили, що Росія продовжувала наступальні дії на Північ від Харкова в районі Високої Яруги, Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова поблизу Тихого, Стариці та Вовчанська.

Представник української бригади, яка діяла на Харківському напрямку, 14 і 15 листопада повідомив, що:

російські війська на північ від Харкова не зосереджують значні сили чи механізовану техніку в прифронтових районах через сніг та погані погодні умови;

тактика російських військ на півночі Харківського району бойових дій не змінилася і російські війська продовжують вести наступ невеликими піхотними групами без підтримки техніки.

Речник Харківського угруповання військ Євгеній Романов заявив, що невеликі російські піхотні групи в районі проведення бойових дій у Харкові відновили удари за підтримки танків і бронетехніки орієнтовно 13 листопада. Зокрема, росіяни продовжують атакувати біля Вовчанська, Стариці та Липців, ймовірно, намагаючись відновити вогневі позиції трубної артилерії, здатні обстрілювати місто Харків і відновити доступ до доріг, що могло б полегшити ймовірне російське просування до міста Харкова.



Яка ситуація в Харківській області / карти ISW

Як діють ЗСУ та росіяни на Луганщині

Російські війська здійснили подальше просування до Куп'янська під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ – Сватове Кремінна 14 і 15 листопада. Згідно з геолокаційними кадрами від 15 листопада, Росія просунулась на південь до вулиці Дзержинського у східному Куп'янську.

Російські джерела 14 та 15 листопада стверджували, що Росія закріпилась на околицях Куп'янська та створює у цьому районі матеріально-технічну мережу для подальших наступальних операцій у місті, що узгоджується з доступними геолокаційними записами.

Російські мілблогери писали 14 і 15 листопада, що російські війська ведуть активні бої з українськими військами біля цукрового заводу та промислової зони в східному Куп'янську.

Український військовий, який діяв на Куп'янському напрямку, 14 листопада заявив, що українські сили змогли тримати оборону Куп'янська протягом червня та липня 2024 року, та восени ситуація ускладнилася, оскільки невеликі групи з одного-двох російських солдатів глибоко прорвалися в тил української оборонної лінії,

– повідомили аналітики.

Російські мілблогери заявили, що Росія нещодавно застосувала "нову" тактику, коли під час наступу на Куп'янськ атакувала українські війська невеликими броньованими групами з 5 – 10 піхотинцями. Один із мілблогерів додав, що російські війська просунулися до Куп'янська вздовж залізничної колії та продовжують спроби просування в цьому районі.

Подальше просування росіян у центральний і західний Куп'янськ у поєднанні з нещодавнім просуванням росіян на південний захід від Куп'янська поблизу Колісниківки та Кругляківки може змусити українські сили відійти з позицій у Куп'янську та з нинішніх українських виступів на схід і південний схід від міста,

– переконані аналітики.

За їхніми даними, 14 і 15 листопада російські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Російські джерела писали 15 листопада, що вороги просунулися на захід від Кармазинівки (на південний захід від Сватового) і контролюють вогнем майже 10 кілометрів території на захід, хоч в ISW не знайшли підтверджень цьому.

Генштаб ЗСУ 14 та 15 листопада писав, що російські війська продовжували наступ:

на північ від Куп'янська в районі Голубівки;

на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська біля Глушківки, Піщаного, Колісників, Загризове, Кругляківки, Лозової;

на захід від Сватового біля Зеленого Гаю, Копанки, Першотравневого, Надії;

на південний захід від Сватового біля Новоєгорівки, Дружелюбівки, Катеринівки;

на північний захід від Кремінної біля Невського і Тернів;

на захід від Кремінної біля Торського.



Який вигляд має лінія фронту на Луганщині / карти ISW

Що змінилось на Донеччині

14 і 15 листопада російські війська продовжували наступ на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, та не просунулися,

– кажуть аналітики.

Російські окупанти 14 та 15 листопада продовжували наступати на південь від Часового Яру в районі Предтечиного, проте не просунулися.

Речник української бригади, яка діє на напрямку Часового Яру заявив 15 листопада, що:

російська піхота, яка веде там штурм, намагається за допомогою спеціальних плащів і ковдр приховати теплові ознаки від українських безпілотників і тепловізорів;

російські війська намагаються просуватися далі на захід після захоплення плацдармів на західному березі каналу Сіверський Донець біля Часового Яру.



Що відбувається у Донецькій області / карти ISW

Російські сили нещодавно просунулися в Торецьк на тлі продовження боїв у цьому напрямку 15 листопада. Згідно з кадрами, ворог просунувся в північно-східній та південній частинах міста.

Росія вела наступальні дії в Торецьку, біля Диліївки та біля Щербинівки 14 і 15 листопада.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова 14 листопада заявила, що окупанти нещодавно здійснили механізований штурм поблизу Неліпівки, проте українські війська ліквідували 12 загарбників і знищили 7 невстановлених легких транспортних засобів ворога.

Росія просунулась на південь від Покровська на тлі продовження наступальних операцій на Покровському напрямку 15 листопада. Згідно з кадрами, ворог незначно просунувся в північній Юрівці (на південь від Покровська та на захід від Селидового) та на захід від Новоолексіївки (південний захід від Селидового).

Також українські війська нещодавно просунулися на південний схід від Курахового, а Росія – на північний схід від міста.

Згідно з кадрами від 14 листопада:

ЗСУ просунулись на захід від Побєди (на південний захід від Курахового) у тил російським військам, які зараз намагаються просунутися поблизу Дальнього (на південь від Курахового);

російські війська нещодавно трохи просунулися в північній Новоселидівці (на північ від Курахового).

Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Вугледара на тлі безперервних боїв 15 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що російські війська нещодавно просунулися в північно-західну Антонівку, що на північний схід від Вугледара, і, ймовірно, захопили весь населений пункт.

Росія продовжує атакувати на північний схід від Вугледара біля Антонівки та Костянтинівки та на північний захід від Вугледара поблизу Янтарного, Костянтинопольського та Трудового.

Які зміни відбулись на Запоріжжі

Російські загарбники 14 та 15 листопада продовжили наступати на захід Запорізької області на північ від Роботиного поблизу Новоданилівки.

Російський мілблогер стверджував, що російські війська збільшили темпи ударів по зосередженню українських сил і оборонних позиціях на заході Запорізької області, готуючись до можливої ​​наступальної операції Росії в найближчому майбутньому.

Експерти ISW досі не мають незалежного підтвердження того, що російські сили передислокували сили на Запорізький напрямок з інших ділянок лінії фронту, а також інших ознак, які б свідчили про неминучий наступ Росії в Запорізькій області,

– кажуть аналітики.

За їхніми даними, 14 і 15 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.



Яка ситуація на Запоріжжі / карти ISW