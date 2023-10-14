Ворог намагається вести штурмові дії біля Мар'їнки та Авдіївки: карта бойових дій 14 жовтня

Українські воїни продовжують утримувати свої позиції, попри спроби ворога відновити штурми на кількох напрямках. Також наші захисники наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Росія не залишає спроб захопити територію України. За минулу добу на фронті відбулося 100 бойових зіткнень.

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ЗСУ відбивають атаки ворога

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Наситуація теж залишається майже незмінною: ворог створює диверсійні групи та ущільнює мінні поля. Наукраїнські воїни відбили понад 20 атак ворога біля Синьківки, Іванівки та Кислівки, що у Харківській області.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

НаСили оборони стримують наступ росіян біля Макіївки Луганської області. Тут наші захисники відбили понад 5 атак ворога. Наукраїнські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

Наші воїни наступають біля Бахмута: дивіться карту

Наточаться запеклі бої. Ворог безуспішно намагається прорвати нашу оборону. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, що на Донеччині. Напротягом минулої доби Сили оборони успішно відбили близько 15 атак росіян поблизу Мар'їнки Донецької області.

Ситуація біля Мар'їнки: дивіться карту

Наворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського.

Ситуація на Шахтарському напрямку: дивіться карту

Наворожі війська все ще намагаються відновити втрачені позиції біля Роботиного. НаСили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також наші захисники знищили російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ вдарили по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ ворога.