Росіяни оточують Вугледар та підступають під Курахове: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії зіткнення тривають важкі бої. Найбільш складною ситуація залишається на напрямках Донецької області, зокрема райони Українська, Новогродівки, Вугледара, Курахового, Часового Яру та Торецька.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 16 по 22 вересня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Курський напрямок

На Курщині тривають бої, зокрема протягом минулого тижня тривали спроби росіян контратакувати на північному фланзі плацдарму ЗСУ, Проте наприкінці тижня військова комендатура Курської області повідомила, що наступ росіян вдалося зупинити.

Водночас на південному фланзі Сили оборони просунулися на окремих ділянках, а в селі Крем'яне окупанти продовжують перебувати в повному оточенні.

Крім того, Сили оборони знову успішно прорвали російський кордон у Глушковському районі. Зараз ця територія у сірій зоні.





Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Куп'янський напрямок

На Куп'янському напрямку росіяни продовжують тиснути в районах Синьківки та в напрямку сіл на березі річки Оскіл – Глушківки, Колісниківки та Кругляківки. Ворог докладає усіх зусиль, аби витіснити Сили оборони з лівого берега річки Оскіл. Станом на 23 вересня ворога від річки відділяють понад 3 кілометри.

Також росіяни ведуть штурмові дії в районі Новоселівського та Коломийчихи, проте безуспішно.



Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Лиманський напрямок

Також ворог активізувався на Лиманському напрямку, зокрема посилив атаки в Луганській області, маючи на меті вийти на адміністративні межі регіону. Минулого тижня окупантам вдалося просунутися в районах сіл Макіївка та Невське, а також на північний схід від Тернів Донецької області.

Водночас поблизу Торського Силам оборони вдалося відкинути окупантів.



Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Краматорський напрямок

На Краматорському напрямку тривають важкі бої майже по всій лінії зіткнення. У районі Привілля Силам оборони вдалося відбити низку позицій, водночас окупанти зосередили свої зусилля в районі Часового Яру та на флангах.

Минулого тижня росіянам вдалося просунутися в районі Кліщіївки. Водночас у Часовому Яру просувань окупаційних військ уже котрий тиждень поспіль не зафіксовано – наші воїни тримають оборону міста.



Ситуація на Краматорському напрямку / Карта DeepStateMAP

Торецький напрямок

Складною залишається ситуація на Торецькому напрямку. Минулого тижня росіянам вдалося просунутися в Торецьку, а також в районі Неліпівки та Залізного в районі межі з ОРДЛО та в Нью-Йорку. Окупанти продовжують вести штурмові дії для захоплення Торецька з перспективою подальших просувань на Костянтинівку.



Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Покровський напрямок

Ще одним доволі складним напрямком на фронті є Покровський. Минулого тижня росіяни зосередили свої зусилля у напрямках Покровська, Мирнограда, Селидового та в Українську. Зокрема, минулого тижня росіяни намагалися оточити наших воїнів у Гродівці, однак їм не вдалося. Проте їм суттєво вдалося просунутися в селищі та в сусідній Миколаївці. Так відстань від лінії зіткнення до околиць Мирнограда скоротилася до понад 3 кілометрів.



Ситуація в районі Покровська та Мирнограда / Карта DeepStateMAP

Ворог намагається обійти Селидове по флангах, у самому місті росіян немає. Ворог тисне на Михайлівку та на північ від Цукуриного з одного боку, а з Іншого – в районі Новогродівки, аби взяти Селидове в "клешні". Тривають також бої в Українську та в районі Бажаного Першого (Желанне Перше) – усе село зараз у сірій зоні.





Ситуація в районі Селидового та Українська / Карта DeepStateMAP

Курахівський напрямок

Стає все складнішою ситуація на Курахівському напрямку. Минулого тижня окупантам вдалося просунутися в Олександрополі та окупувати Гостре, прорвавши оборону українських військ. Росіяни все ближче підходять під Курахове, тому посилюється терор міста.

Тим часом на півночі Красногорівки тривають бої. Ворог не контролює місто повністю.





Ситуація на Курахівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Вугледарський напрямок

Також складнішою стає ситуація в районі Вугледара, де росіяни посилили атаки на флангах. Минулого тижня росіянам вдалося просунутися біля Вугледара, Пречистівки та Водяного. Атаки в районі останніх сіл вказують на намір росіян оточити місто, оскільки понад 2 роки атак в лоб не дали ворогу результатів. Також росіяни мають намір захопити логістичні шляхи.

Ситуація стає з кожним днем усе складнішою – довкола Вугледара уже формуються "клешні", як це було свого часу з Авдіївкою.

Ситуація на Вугледарському напрямку / Карта DeepStateMAP

Підтримка Сил оборони

Ситуація на окремих напрямках стає складнішою і, на жаль, існує загроза запеклих боїв за окремі міста, як це свого часу було в Бахмуті, Мар'їнці та Авдіївці. Проте важливо пам'ятати, що Сили оборони потребують підтримки кожного і кожної з нас щодня.

Абсолютна більшість тих, хто зараз захищає нашу державу, ніколи не мали наміру бути військовими. Зараз вони б могли займатися бізнесом, працювати, розв'язувати дрібні побутові проблеми, проте реальність інша.

Найменше, що може зробити кожен з нас, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.