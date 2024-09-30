Росіяни роблять "клешні" навколо Вугледара та Селидового: як змінилася лінія фронту за тиждень

Станом на кінець вересня найважчі бої тривають на Донеччині – там окупанти докладають зусиль для захоплення Вугледара, Курахового, Торецька, Покровська і Часового Яру. Також тривають бої в Курській області Росії, а також на Харківщині, Луганщині та на Запоріжжі.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 23 по 29 вересня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Зверніть увагу Перемінний успіх, нові тактики й загрози Росії: яка ситуація на фронті Донеччини й що буде далі

Бої на Курщині

Операція Сил оборони на території Курської області триває. Ворожі війська проводять контратаки на північному фланзі плацдарму, утвореного внаслідок наступу ЗСУ. Минулого тижня ворогу вдалося просунутися в цьому районі. Позиції Сил оборони на інших ділянках Курського напрямку не змінилися. У районі села Крем'яне росіяни залишаються в оточенні.



Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Натомість росіяни посилюють дроновий та ракетний терор Сумщини, завдаючи ударів по цивільних об'єктах області. Зокрема, 28 вересня ворог атакував ірано-російськими дронами "Шахед" лікарню в Сумах, через що загинули 10 людей.

Контратака у Вовчанську

24 вересня спецпідрозділи Сил Оборони, зокрема бійці Головного управління розвідки, провели штурм Агрегатного заводу в місті Вовчанськ – там росіяни перебували впродовж кількох місяців у повному оточенні. Унаслідок контратаки вдалося звільнити завод та прилеглі території, а близько 20 окупантів потрапили в полон. У ГУР МО зазначили, що бійці стали свідками безпрецедентних подій – російські командири змушували окупантів під страхом розстрілу продовжувати оборону заводу, хоч вже було зрозуміло, що це марно.

Звільнення заводу відкриває шлях для подальших контратак у Вовчанську. У це місто ворог зайшов у травні 2024 року в надії провести вдалу для себе кампанію наступу на півночі Харківщини.





Ситуація у Вовчанську / Карта DeepStateMAP

Бої в Торецьку та Нью-Йорку

Тривають бої у міській забудові Торецька, який окупанти прагнуть захопити. Там росіяни змогли просунутися в мікрорайоні Нахалівка. Водночас тривають бої в районі Нью-Йорка та Неліпівки – там окупантам також вдалося захопити деякі позиції Сил оборони. Проте у порівнянні з ситуацією, яка була раніше, Торецький напрямок вдалося стабілізувати й сповільнити темпи ворожих просувань.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої на Покровському напрямку

Чи не найскладнішою ситуація залишається на Покровському напрямку. Ворог посилив атаки задля просувань в районах Покровська, Мирнограда та Селидового. На жаль, ворог окупував місто Новогродівка, а також навколишні села – Маринівку й Крутий Яр. Бої тривають в Красному Яру, Миколаївці, Гродівці, в районі Лисівки та в напрямку Миролюбівки.

Водночас ворожа артилерія та керовані авіабомби знищують Покровськ, Мирноград та Селидове. Ба більше, на околиці Покровська уже долітають ворожі FPV-дрони.



Ситуація в районі Покровська та Мирнограда / Карта DeepStateMAP

Проводячи штурмові дії в районах Маринівки та Михайлівки, а також північніше Цукуриного, ворог створює "клешні" довкола Селидового – міста, в яке загарбники вже кілька тижнів намагаються зайти, однак усі штурми відбивають Сили оборони.





Ситуація в районі Селидового / Карта DeepStateMAP

Українськ – Красногорівка

Складною також є ділянка фронту між містами Українськ та Красногорівка. Раніше ворог окупував Українськ та продовжує штурмові дії в напрямках Цукуриного (а звідти на Новодмитрівку), Гірника, Бажаного (Желанного) Першого. Також ворогу вдалося просунутися між селами Невельське та Бажане (Желанне) Друге.

Водночас тривають бої на півночі Красногорівки, а відстань від лінії зіткнення до міста Курахове не змінилася, проте ворог постійно завдає ударів по населеному пункту.





Ситуація в районі Українськ – Красногорівка / Карта DeepStateMAP

Бої за Вугледар

Ще одним складним напрямком є Вугледарський, де росіяни формують "клешні" навколо Вугледара та намагаються прорватися у саме місто. Крім того, ворог просунувся також в районах сіл Павлівка, Водяне та Пречистівка,

Водночас росіяни буквально стирають Вугледар, обстрілюючи його з артилерії та завдаючи авіаударів.





Ситуація в районі Вугледара / Карта DeepStateMAP

Підтримка Сил оборони

Нашим воїнам минулого тижня вдалося не допустити жодних ворожих просувань на Куп'янському напрямку, на Луганщині, на Сіверському та Краматорському, а також Времівському й Оріхівських напрямках. Цей результат є наслідком колосальної роботи наших воїнів.

Проте Силам оборони потрібна підтримка кожного і кожної, хто перебуває в тилу. Тому найменше, що може зробити кожен з нас, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.