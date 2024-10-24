Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках: карта бойових дій за 24 жовтня

Росіяни продовжують намагатись наступати на кількох напрямках фронту. Водночас наші воїни гідно дають ворогу відсіч та тримають оборону.

На фронту ситуація залишається непростою. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

Ситуація на Харківщині: дивіться карту

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 9 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурми противника неподалік Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого.

Ворог тисне на Куп'янському напрямку: дивіться карту

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківка, Терни, Новомихайлівка, Торське та Серебрянка.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районах Ступочок, Білої Гори та Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог атакував 5 разів

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у бік Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. Ворог активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Покровському напрямку ситуація складна: дивіться карту

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки та Кремінної Балки. Окрім цього, ворог атакував у бік Антонівки, Новодмитрівки, Новоселидівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Дальнього, активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку ворог провів 34 атаки: дивіться карту

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій в районах Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоданилівки.

Чотири рази безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Крім цього, триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 38 авіударів 55 КАБами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською, Сумською та Харківською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Сили оборони завдають ударів

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п’ять артилерійських систем противника.