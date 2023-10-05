Штурм південніше від Бахмута та намагання ворога повернути втрачене: карта бойових дій 5 жовтня
5 жовтня 2023, 09:04Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські воїни утримують позиції на фронті та дають ворогу відсіч. Попри це, загарбники намагаються відновити втрачені позиції.
Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці. За добу відбулося 57 бойових зіткнень.
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Ситуація на всіх напрямках фронтуНа Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Крім цього росіяни намагаються проводити диверсійну діяльність. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак російської армії на схід від Макіївки Луганської області та на північний захід від Діброви Донецької області.
Ситуація поблизу Макіївки: дивіться картуНа Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку північніше Зибиного Харківської області.
Наші захисники відбили атаку на Куп'янському напрямку: дивіться картуНа Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції поблизу Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Українські військові продовжують наступальні дії на південь від Бахмута. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог також намагався відновити свої позиції, проте успіху не мав. Крім цього, росіяни також хотіли покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області. Ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар'їнки та Красногорівки.
Ситуація біля Ласточкиного: дивіться картуНа Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Золотої Ниви та Рівнополя, що на Донеччині.
На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Новодарівки, Вербового та Роботиного.
На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу. Вони знищують склади та завдають успішних ударів по тилу ворога. Під артилерійським вогнем протягом минулої доби опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Підрозділи українських ракетних військ завдали удару по пункту управління та зосередженнях особового складу, озброєння та військової техніки.