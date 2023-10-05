Штурм південніше від Бахмута та намагання ворога повернути втрачене: карта бойових дій 5 жовтня

Українські воїни утримують позиції на фронті та дають ворогу відсіч. Попри це, загарбники намагаються відновити втрачені позиції.

Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці. За добу відбулося 57 бойових зіткнень.

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Ситуація на всіх напрямках фронту

Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Наворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Крім цього росіяни намагаються проводити диверсійну діяльність. НаСили оборони відбили 7 атак російської армії на схід від Макіївки Луганської області та на північний захід від Діброви Донецької області.

Ситуація поблизу Макіївки: дивіться карту

НаСили оборони відбили атаку північніше Зибиного Харківської області.

Наші захисники відбили атаку на Куп'янському напрямку: дивіться карту

Напротивник безуспішно намагався відновити втрачені позиції поблизу Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Українські військові продовжують наступальні дії на південь від Бахмута. Наворог також намагався відновити свої позиції, проте успіху не мав. Крім цього, росіяни також хотіли покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області. Ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар'їнки та Красногорівки.

Ситуація біля Ласточкиного: дивіться карту

Наукраїнські воїни відбили атаки загарбників біля Золотої Ниви та Рівнополя, що на Донеччині.

НаСили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Новодарівки, Вербового та Роботиного.НаСили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу. Вони знищують склади та завдають успішних ударів по тилу ворога. Під артилерійським вогнем протягом минулої доби опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Підрозділи українських ракетних військ завдали удару по пункту управління та зосередженнях особового складу, озброєння та військової техніки.