Ворог просувається в районі Авдіївки та до Часового Яру: як змінилася лінія фронту за тиждень

Після того, як ЗСУ вийшли з Авдіївки, ворог продовжує наступати на тому ж напрямку. Зокрема для наших воїнів ситуація ускладнена активним використанням росіянами авіації. Також складною є ситуація в районах Бахмута та Мар'їнки.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 19 по 25 лютого, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Росіяни просуваються в районі Авдіївки

Після того, як Сили оборони вийшли з Авдіївки, ворог продовжив наступ на відповідному напрямку. Основними місцями зіткнень стали села Орлівка, Степове, Ласточкине, Тоненьке та Сєверне. Окупанти активно застосовують авіацію, скидаючи керовані авіабомби. Крім того, ворог також застосовує заборонені фосфорні боєприпаси.

Найскладнішою була ситуація в районі Ласточкиного, куди окупанти наступали за допомогою бронетехніки. На жаль, там ворогу вдалося просунутися і як наслідок, 24 лютого стало відомо, що село окуповане.

Далі ворог почав тиснути на Степове, Орлівку, Тоненьке та Сєверне. В останньому ворогу вдалося зайти на окраїни. Схожа ситуація і в Орлівці та Тоненькому.

Крім того, ворог прорвався у село Бердичі, однак Силам оборони вдалося знищити противника.

Для наступу росіяни активно застосовують авіацію та скидають керовані авіабомби на позиції наших воїнів. Через це ситуація стає критичною.

Ситуація на Авдіївському напрямку станом на початок тижня / Карта DeepStateMAP

Ситуація на Авдіївському напрямку станом на кінець тижня / Карта DeepStateMAP

Ворожі наступи на Мар'їнському та Бахмутському напрямках

Ще одним складним для Сил оборони є Бахмутський напрямок. Там росіяни не полишають спроб вийти до міста Часів Яр для його подальшої окупації. Найважчі бої тривають в районах населених пунктів Богданівка та Іванівське. Як і на Авдіївському напрямку, ситуація ускладнена активним застосуванням авіації для ударів керованими авіабомбами та ворожими м'ясними штурмами.

На жаль, ворогу вдалося просунутися в напрямках Богданівки та Іванівського.

Напрямок Бахмут – Часів Яр станом на 19 лютого 2024 року / Карта DeepStateMAP

Бахмут – Часів Яр, ситуація станом на 25 лютого 2024 року / Карта DeepStateMAP

Крім того, окупанти намагаються просуватися і на Мар'їнському напрямку. Основними напрямками є села Георгіївка та Побєда. Окупантам вдалося просунутися в районах цих населених пунктів.

Мар'їнський напрямок, ситуація станом на початок тижня / Карта DeepStateMAP

Ситуація на Мар'їнському напрямку станом на кінець тижня / Карта DeepStateMAP

Росіяни рвуться в Роботине, Шойгу "зачистив" Кринки

Цього тижня росіяни знову вчинили воєнний злочин, розстрілявши щонайменше 7 українських полонених у Бахмутському районі. Україна розслідує цей злочин та вимагає реакції міжнародної спільноти.

Минулого тижня росіяни спробували відновити активні наступальні дії в Запорізькій області, зокрема з метою повторної окупації району Роботиного, однак ця кампанія для ворога виявилася безуспішною.

Проте окупанти не полишають спроб прорватися в саме Роботине. Бійці бригад, які тримають оборону там, кажуть, що в село заходить "мертвий десант". Однак після висадки з броньовика десь в селі, наші воїни знаходять ворожих десантників та ліквідовують. Такі ситуації повторюються ледь не щодня.

Водночас змін лінії бойового зіткнення в районі села Роботине протягом тижня не зафіксовано.

Ще один цікавий епізод відбувся довкола села Кринки на лівому березі Херсонської області, де наші воїни в надскладних умовах утримують плацдарм. Росіяни вже місяцями всіляко намагаються вибити наших воїнів звідти, натомість самі зазнають втрат і все менше намагаються іти в атаку. Натомість міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив Владіміру Путіну, що нібито Кринки повністю під контролем росіян і там проведена зачистка, що не відповідає дійсності. Станом на 25 лютого 2024 року жодна армія повністю не контролює село, а ЗСУ утримують плацдарм.

ЗСУ відбивають ворожі атаки

В надскладних умовах нашим воїнам вдається не тільки стримувати ворожі штурми, але й відкидати окупантів назад на окремих напрямках. Цього тижня таким став Мар'їнський.

23 лютого стало відомо, що нашим воїнам вдалося відбити позиції в районі села Побєда біля Мар'їнки. Також Силам оборони вдалося вибити окупантів з позицій в районі Новомихайлівки.



Побєда та Новомихайлівка до контратак Сил оборони / Карта DeepStateMAP



Побєда та Новомихайлівка після контратак Сил оборони / Карта DeepStateMAP