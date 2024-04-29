Росіяни окупували 3 села, ЗСУ звільнили острів Нестрига: як змінилася лінія фронту за тиждень

Окупаційні війська продовжують штурми та спроби наступів на низці ділянок фронту. Найбільш складною ситуація залишається на Авдіївському напрямку, де після прориву в Очеретине ворог продовжив активний наступ.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 22 по 28 квітня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Критична ситуація на Авдіївському напрямку

Протягом минулих тижнів наші воїни ціною колосальних зусиль та навіть життів змогли фактично стабілізувати ситуацію на Авдіївському напрямку. Однак прорив ворога в Очеретине тижнем раніше знову загострив ситуацію.

Ділянка фронту від Новокалинового до Семенівки упродовж минулого тижня була чи не найскладнішою. Ворог тиснув у напрямку сіл Новокалинове, Керамік, Очеретине, Соловйове, Бердичі та Семенівка. Напрямок атак ворога вказує на те, що наступними цілями окупантів будуть Архангельське, Новопокровське та Новоолександрівка. Окупанти підходять до околиць останнього. Також ворог прорвався у Нетайлове.

У результаті штурмів ворог окупував минулого тижня одразу 3 села – Бердичі, Соловйове та Семенівку. Остання тривалий час була в сірій зоні. Щодо Бердичів, то відповідно до карти DeepStateMAP, 99% села окуповано. У цьому селі наші воїни кілька тижнів тримали оборону. Утримання позицій у селі ускладнилося проривом росіян в Очеретине.

Східна частина Новокалинового окупована, а більша частина села – у сірій зоні. Під контролем ЗСУ – західна частина населеного пункту. Крім того, ймовірно, росіяни увійшли в Керамік і змогли закріпитися в крайніх будинках. Майже половина села перейшла у сіру зону.

Складною є ситуація в самому Очеретиному, де тривають важкі бої. Під контролем Сил оборони залишається північ села. Більшість населеного пункту окупована ворогом. Російські загарбники продовжують наступальні дії для руху трасою до Покровська та Мирнограда.

Ситуація на Авдіївському напрямку на початку тижня / Карта DeepStateMAP

Як виглядає лінія фронту в районі Авдіївки зараз / Карта DeepStateMAP

Ситуація в районі Мар’їнки

Складною є й ситуація на Мар’їнському напрямку, де основні бойові зіткнення тривають в районах сіл Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка.

Тижнем раніше росіяни закріпилися на підступах до села і змогли прорватися на південні околиці на південному сході. Минулого тижня росіяни просунулися на півдні села. Проте абсолютна більшість населеного пункту залишається під контролем бійців Сил оборони, які дають відсіч ворогу.

Також росіяни просунулися південніше села Георгіївка. Тривають бої в районі Новомихайлівки, абсолютну більшість якої окупував ворог. А ще окупанти наближаються до Парасковіївки, а половина села у сірій зоні.



Район Мар'їнки на початку минулого тижня / Карта DeepStateMAP



Ситуація в районі Мар'їнки станом на зараз / Карта DeepStateMAP

Контратака ЗСУ біля Часового Яру

Тим часом Силам оборони вдається стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку та відбивати ворожі штурми, мета яких – прорив у Часів Яр.

Проте місто щодня обстрілюють з артилерії та атакують авіабомбами, через що цілих будинків там майже не залишилося. Проте близько 700 людей ще живуть у місті. До вторгнення місто було домом для майже 13 тисяч людей.

Водночас поблизу села Іванівське, що на південному сході від міста, Силам оборони вдалося не тільки відбити ворожі атаки, але і піти в наступ, у результаті чого вдалося відкинути противника. Однак у самому селі окупанти змогли дещо просунутися.



Ситуація біля Часового Яру на початку тижня / Карта DeepStateMAP



Ситуація біля Часового Яру зараз / Карта DeepStateMAP

Прорив росіян у Кислівці

Минулий тиждень також позначився й активізацією ворога на південний захід від Куп'янська в районі села Кислівка. Там ворогу, на жаль, вдалося прорватися. Ворог закріпився у західній частині села.

Росіяни продовжують тиснути у цьому напрямку, сподіваючись на такий же сценарій, як і в Очеретиному.





Як змінилася ситуація в районі Кислівки / Карта DeepStateMAP

Бої в районі Урожайного та Вербового

Росіянам не дають спокій звільнені під час тогорічної кампанії території. Оскільки чимало російських ІПСО пов'язані з "провалом контрнаступу", для остаточного переконання тих, хто ведеться на російську пропаганду, залишається знищити наслідки наступу. Вочевидь, саме це росіяни й намагаються втілили.

Як і минулого тижня, росіяни продовжують атаки в напрямку села Урожайне, що на Донеччині. Там зафіксовані просування ворожих військ. Також росіяни намагаються атакувати й в напрямку Старомайорського, проте наші воїни відбивають ці атаки.

Як змінилася ситуація біля Урожайного протягом тижня / Карта DeepStateMAP

Також росіяни продовжують тиснути на Роботине, зокрема і з боку села Вербове. Ворог продовжує свої самовбивчі прориви в саме село та намагається наступати зі сходу. З боку Вербового зафіксовано просування ворога.





Ситуація в районі Роботиного / Карта DeepStateMAP

Звільнення острова Нестрига

Острови в гирлі Дніпра на Херсонщині фактично є сірою зоною, оскільки над ними важко встановити контроль в умовах вогневого контролю з обох сторін. Проте увечері 28 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Силам оборони вдалося взяти під повний контроль острів Нестрига на південний захід від Херсона в гирлі Дніпра. Там наші воїни підняли державний прапор.

І поки що це чи не єдиний з островів у гирлі Дніпра, який вдалося повернути під контроль України.

Звільнений острів Нестрига / Карта DeepStateMAP

Бездіяльність наближає фронт

Ситуація на лінії фронту залишається складною. Крім уже згаданих сьогодні міст і сіл, росіяни атакують і в напрямках Синьківки на Харківщині, Тернів, Виїмки, Роздолівки, Невельського на Донеччині, Білогорівки на Луганщині, Новодарівки та Червоного на Запоріжжі та в Кринках на Херсонщині. І це далеко не весь перелік, адже росіяни обстрілюють чи не кожен населений пункт по всій лінії зіткнення та кордону.

Якби не наші воїни, які вже котрий рік протистоять російській навалі, стримують противника, що переважає, і завдають йому втрат, то де б була зараз лінія фронту? Наші військові зараз в надскладних умовах роблять все, аби ворог не просунувся далі, однак ситуація динамічна. Біля Часового Яру ворога зупинили, але зараз складна ситуація в Очеретиному.

Воїни роблять усе можливе і неможливе. Але це мають робити не тільки вони, а й кожен із нас. В армії або для армії. Бо бездіяльність робить лінію фронту ближчою до вашого дому.

І найменше, що кожен з нас може зробити – це підтримати фінансово наших воїнів донатами. Саме тому працює наш благодійний– тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.