Бої за Торецьк і Селидове, росіяни хочуть оточити Вугледар: як змінилася лінія фронту за тиждень

Складні бої тривають по всій лінії бойового зіткнення. Найскладнішою ситуація залишається на Донеччині. Також ворог штурмує позиції ЗСУ в Харківській і Луганській областях.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 26 серпня по 1 вересня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Просування ЗСУ на Курщині

Триває операція Сил оборони в Курській області. ЗСУ вдалося просунутися в районі сіл Погребки та Мала Локня й суттєво збільшити зону контролю в регіоні. Водночас російські війська контратакували в районі села Коренево і змогли просунутися там.

Водночас видання Bild стверджує, що навіть попри те, що Сили оборони не контролюють село Коренево, нашим воїнам вдалося замкнути котел, в якому опинилися близько 3 000 росіян в районі між плацдармами в Тьоткіно та Снагость, у межах від українського кордону до річки Сейм.





Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Через бої в Курській області, росіянам доводиться переводити деякі підрозділи з тимчасово окупованої території України, проте до оборони долучають строковиків. Бійці, котрі розбили групу росіян та поповнили обмінний фонд, розповіли 24 Каналу, що росіяни відправили на Курщину підрозділ строковиків та мобілізованих з Улан-Уде, а також російських мобілізованих, що проходили навчання на окупованій території Донецької області. Це угруповання зазнало колосальних втрат.

Через Курську операцію ворог втрати основні можливості для терору прикордоння Сумщини за допомогою артилерії, однак загарбники продовжують завдавати, зокрема, ракетних ударів. Чи не щодня під ударом місто Суми, де протягом тижня ворог вбив щонайменше 1 цивільну людину та поранив понад 30 осіб.

Штурми у Вовчанську

У травні 2024 року росіяни розраховували на блискучу операцію на півночі Харківщини, результатом якої могли б стати окупація цієї частини області з підходом ворожих військ під Харків, проте Силам оборони вдалося зірвати ворожі плани.

Уже тривалий час ворог намагається відновити штурмові дії у місті Вовчанськ, яке свого часу стало епіцентром боїв на Харківщині. Уже кілька місяців частина окупантів заблокована на агрегатному заводі в місті, тому ворожі війська минулого тижня намагалися прорватися в центр Вовчанська, аби деблокувати їх. У результаті ворог зазнав втрат та відступив.

Щодо самого Вовчанська, то місто, на жаль, знищене на 90%. Там ще досі залишаються близько 20 цивільних, котрі відмовилися від евакуації.



Лінія зіткнення на півночі Харківщини / Карта DeepStateMAP

Крім того, росіяни посилили ракетний терор Харкова. Минулого тижня ворог вбив щонайменше 6 мирних мешканців міста влучанням у багатоповерхівку, а понад 130 людей постраждали через удари.

Просування ворога на Куп'янському напрямку

Основні боєзіткнення на Куп'янському напрямку тривають в районах сіл Синьківка, Степова Новоселівка та Піщане. І в районі останнього минулого тижня ворогу вдалося просунутися. Ворогу вдалося провести штурмові дії в напрямку Колісниківки та Кругляківки.

Також минулого тижня ворог активізувався в районах окупованої Коломийчихи та біля Андріївки, де, на жаль, мав просування.



Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Тиск на Макіївку і наміри ворога захопити Торське

Після контратаки Сил оборони в районі Нововодяного, росіяни почали докладати більше зусиль для тиску на Макіївку Луганської області. Зокрема, минулого тижня ворогу вдалося захопити кілька позицій ЗСУ в районі села.

Також на Лиманському напрямку тривають постійні штурми села Білогорівка, що на Луганщині. Крім того, ворог не полишає намірів захопити Торське. Радше – таке завдання стоїть перед 25-ю ворожою армією. За даними джерел 24 Каналу в спецслужбах, в цій армії коїться справжній хаос: на тлі відсутності будь-яких просувань тривалий час, в окремих підрозділах постійно змінюють командирів, котрі намагаються вислужитися перед вищим керівництвом, тому посилають якомога більше людей у штурми. Як результат – втрати ворога щоденно тільки в 36-му полку становлять від 20 до 40 осіб.

Селище Торське для росіян досі залишається недосяжним. Однак ворог настільки намагається, що, за даними спецслужб, в районі між Кремінною та Торським лежать близько 3 000 трупів росіян, котрі ворогу заборонено евакуйовувати.

Зараз ворог намагається захопити Торське силами мобілізованих росіян та бойовиків з тимчасово окупованих територій, котрі конфліктують між собою. А для мотивації окупантів просуватися, їм обіцяють нібито відпустки після взяття села.

Та, наприклад, в Ульянівському батальйоні, охочих іти в штурми все менше і менше. Тому усіх дезертирів арештовують і відправляють в штурмовий загін, а командир полку "Леф" щодня кидає у штурми не менше 100 окупантів, що призводить до величезних втрат. Ульянівський батальйон, як і 31-ша та 104-та бригади на цьому напрямку, фактично припиняють своє існування. Самі загарбники впевнені, що це відбувається тому, що командир 36-го полку, в складі якого вони воюють, хоче отримати для підрозділу звання гвардійського. Офіцери ж пояснюють такі намагання простіше – вищому командуванню вже доповіли про захоплення Торського, тому зараз і докладають таких зусиль для того, аби це дійсно було так.



Лінія зіткнення на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої в Торецьку та на околицях

Одним із найскладніших напрямків на лінії фронту є Торецький. Окупанти дійшли до міста з напрямку Північного, бої тривають в східних околицях і деякі вулиці міста окуповані. Також ворог підступає до Торецька з села Залізне. Водночас просувань з Неліпівки минулого тижня не зафіксовано, так само як і просувань в Нью-Йорку. Однак ворог тисне в напрямку Пантелеймонівки та має просування там.

Ворог знищує Торецьк зі всього наявного озброєння. Скільки ще цивільних залишається у місті – невідомо.

Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Під загрозою 4 міста: ситуація на Покровському напрямку

Найскладнішим напрямком на лінії фронту залишається Покровський, де зараз під загрозою опинилися одразу 4 міста – Покровськ, Селидове, Мирноград та Українськ. Усі перебувають в 10-кілометровій зоні.

Відстань від лінії фронту до Мирнограда становить близько 4 кілометрів. Ворог стирає місто з лиця землі з усього наявного озброєння, там триває евакуація цивільних. Однак минулого тижня Силам оборони вдалося сповільнити темпи просувань ворога до міста, унаслідок чого відстань від лінії зіткнення до околиць майже не змінилася.

Від лінії фронту до околиць Покровська – 8 кілометрів. У місті ще залишаються тисячі людей, щодня з Покровська їдуть евакуаційні поїзди, котрі допомагають місцевим виїхати до Дніпропетровської, Кіровоградської та західних областей України. Залізничники продовжують здійснювати рейси в місто попри небезпеку, хоча усім доводиться працювати в бронежилетах. Як і до Мирнограда, минулого тижня відстань від лінії фронту до міста майже не змінилася, бо Силам оборони вдається сповільнювати ворога. Зараз окупанти тиснуть на Красний Яр та Гродівку.



Ситуація в районі Покровська та Мирнограда / Карта DeepStateMAP

Ситуація в районі Селидового значно складніша. Ворог захопив Новогродівку та Мемрик, значну частину Михайлівки. Тож ворожі війська підійшли впритул під місто. Інформації щодо того, чи закріпився ворог на східних околицях Селидового, – немає, проте декілька вулиць уже в сірій зоні. Водночас триває евакуація цивільних під постійними обстрілами росіян.

Захоплення росіянами Карлівки та Калинового, а також штурми Галицинівки створюють безпосередню загрозу для Українська, відстань до околиць якого від лінії фронту становить близько 1,5 кілометра.



Ситуація в районі Селидового та Українська / Карта DeepStateMAP

Ворог хоче оточити Вугледар

Останні кілька тижнів окупанти активізувалися на Вугледарському напрямку. Метою ворога є захоплення Вугледара, проте з урахуванням досвіду попередніх спроб із залученням тихоокеанської морської піхоти, котрі закінчилися для ворога провалом, росіяни хочуть оточити місто.

На це вказує активність ворога на флангах на схід і на захід від міста. Минулого тижня ворог просунувся на захід від Павлівки та Вугледара. На північному сході від міста ворог намагається дійти до Водяного, а також захопив Парасковіївку і штурмує Костянтинівку.

Окупанти, вочевидь, врахували минулий досвід і не бажають в лоб штурмувати Вугледар.





Ситуація на Вугледарському напрямку / Карта DeepStateMAP

Попереду складна осінь

Осінь, котра нас чекає, вочевидь, буде складною та напруженою. На Донеччині тривають складні бої в Часовому Ярі, Торецьку, біля Мирнограда, Покровська, Селидового, Українська, в Красногорівці та біля Вугледара. Також росіяни посилюють тиск на села на заході Луганщини. І, звісно, продовжують ракетний терор, атакуючи житлові будинки та об'єкти енергетики.

Та, на відміну від минулої чи позаминулої осені, ворог не буде діяти безкарно. За кожен удар по Україні буде удар по Росії. Поки ворог намагається захопити нашу територію, втрачатиме власну.

А для цього нам потрібна єдність в підтримці тих, завдяки кому Україна продовжує існувати і дає відсіч росіянам. Звісно ж, мова йде про Сили оборони. Найменше, що може зробити кожен з нас, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.