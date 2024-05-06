Росіяни окупували Кислівку, Очеретине і Новокалинове: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії зіткнення тривають запеклі бої. Найскладнішою ситуація залишається на Авдіївському напрямку. Також важкі бої ідуть і на Куп'янському та Бахмутському напрямках.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 29 квітня по 5 травня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Авдіївський напрямок

Як і в попередні тижні, чи не найскладнішою залишається ситуація на Авдіївському напрямку, де після прориву в Очеретине росіяни відновили активні наступальні дії. Основними напрямками атак минулого тижня стали населені пункти Архангельське, Очеретине, Новопокровське, Новоолександрівка, Новокалинове, Керамік та Сокіл.

У результаті постійних штурмів росіяни повністю захопили селище Очеретине. Крім того, майже повністю захоплене і село Архангельське – більшість села окупована, західні околиці залишаються у сірій зоні.

Також росіяни окупували Новокалинове та Керамік. Після окупації цих населених пунктів та Архангельського, наступною ціллю росіян може стати село Калинове, на північ від Очеретиного.

Окупаційні війська майже впритул підійшли до села Новоолександрівка, східні околиці села у сірій зоні. Крім того, росіяни намагаються атакувати в напрямку траси на Покровськ, тобто до населених пунктів Лозуватське та Прогрес.

Ворог продовжує застосовувати тактику "банзай-атак" та руйнування населених пунктів за допомогою керованих авіабомб, які десятками, а то й сотнями щодня скидають на фронтові й прифронтові території.

Лише за квітень 2024 року, за словами президента Володимира Зеленського, росіяни застосували понад 3 200 керованих авіабомб. Тобто біьше сотні на день.

Район Очеретиного на початку тижня / Карта DeepStateMAP

Ситуація в районі Очеретиного зараз / Карта DeepStateMAP

Складною була й ситуація в районі сіл Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське. Тижнем раніше нашим воїнам вдавалося стримувати ворожу навалу на цій лінії, проте цього тижня ситуація загострилася.

У результаті росіяни прорвалися у Нетайлове та захопили східну частину села. Також росіяни просунулися у напрямку Уманського, Яснобродівки та південніше Первомайського.





Як за тиждень змінилася ситуація на захід від Авдіївки / Карта DeepStateMAP

Куп'янський напрямок

Бої на Куп'янському напрямку тривають постійно, проте минулого тижня ситуація ускладнилася на південному сході від Куп'янська. Там росіяни прорвалися в районі села Кислівка.

У підсумку Кислівка майже повністю повторно окупована ворогом. Також ворог захопив більшість Котлярівки.





Як змінилася ситуація в районі Кислівки / Карта DeepStateMAP

Варто відзначити, що росіяни також продовжують штурмові дії в районі Синьківки, що на північ від Куп'янська, проте наші воїни відбивають ворожі атаки.

Мар'їнський напрямок

Ще одним складним відрізком з лінії фронту є район Мар'їнки. Там також тривають активні штурмові дії з боку ворога і в умовах постійних авіанальотів та браку боєприпасів у наших воїнів, утримувати певні позиції складно.

Найзапекліші бої точаться на околицях Красногорівки та у самому місті. Росіяни штурмують з двох напрямків – зі Старомихайлівки, яка окупована ще з часів АТО/ООС та Мар'їнки.



Як змінилася ситуація в районі Красногорівки / Карта DeepStateMAP

Успіхи ЗСУ

Попри важкі умови, наші воїни все ж мають успіхи на полі бою. Почнемо з очевидних, котрі на карті бойових дій виділені синім кольором. Минулого тижня наші воїни змогли просунутися в районі Ямполівки на Лиманському напрямку.



Просування ЗСУ біля Ямполівки / Карта DeepStateMAP

З менш очевидного – уже котрий тиждень поспіль наші воїни відбивають атаки в районі Часового Яру, не допускаючи прориву ворога у саме місто. Варто відзначити, що напередодні росіяни отримали наказ захопити місто до 9 травня, тепер же їхня мета – увірватися туди до цього дня. Та наші воїни цього не допускають.

Це відбувається в умовах постійних атак та ударів з боку росіян. Дрони, ракети, артилерія, КАБи – цими засобами росіяни знищують місто. Колись домівка для 13 тисяч людей перетворюється в руїну через росіян.

Крім того, після оголошення про звільнення острова Нестрига росіяни посилили атаки в цьому напрямку, проте безуспішно.

Також минулого тижня стало відомо, що нашим воїнам вдалося розширити плацдарм в районі села Кринки на лівому березі Херсонської області. Хоча це також відбувається в умовах надважких боїв.



Розширення плацдарму в Кринках / Карта DeepStateMAP

Силам оборони потрібна підтримка

5 травня більшість населення нашої країни святкувала Великдень – найбільше християнське свято, яке заведено святкувати в колі найрідніших людей. Однак через війну між рідними відстань тисячі кілометрів.

Хтось вперше, хтось втретє, а то й вп'яте відсвяткував Великдень в окопі, під звуки канонад та зі зброєю в руках. Будь-яке свято в українців зараз можливе лише тому, що ми вільні. Ми не підкорені та не окуповані. Але поки хтось має можливість святкувати вдома, хтось змушений бути в цей день на фронті.

Скільки ще таких свят попереду? Точно не скаже ніхто. Та що можна сказати напевно – чим більше суспільство байдужітиме до війни й до наших воїнів, тим довше це триватиме. Тільки в єдності сила і тільки так можна вистояти.

Воїнам потрібна постійна підтримка – словом та ділом. І найменше, що може зробити кожен – задонатити нашим воїнам на необхідну зброю та техніку. Саме для цього працює наш благодійний– тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.