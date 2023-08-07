ЗСУ просунулися під Вугледаром, а росіяни пруть на Білогорівку: зміни карти фронту за тиждень

Тиждень, що минув, приніс доволі неочікувані зміни на карті бойових дій. Там, де українські війська постійно просувалися, було таке собі "затишшя", але натомість наші військові мали успіхи на несподіваних напрямках.

Про те, як змінилася ситуація на фронті протягом останнього тижня, 30 липня – 6 серпня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо, опираючись на дані карти DeepStateMAP.

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"Затишшя" на Півдні

Вперше ще з травня цього року просування наших військових на Півдні були зовсім мінімальними. Втім, тут точно не варто розганяти зраду на тему "контрнаступ зупинився".

Навпаки, за тиждень до цього ЗСУ мали значні успіхи й звільнили Старомайорське. Отже на окремих ділянках Мелітопольського та Бердянського напрямків перша лінія оборони ворога вже прорізана.

За Старомайорським залишається всього декілька кілометрів до другої та ключової лінії оборони росіян. Відповідно, нині бої тривають вже в проміжку між першим і другим ешелонами ворожої оборони.

Бої тут вкрай складні, а наші військові докладають неймовірних зусиль, щоб вибити ворога з української землі. І в цьому їм потрібна активна підтримка всієї країни.

Ситуація на Півдні: дивіться карту

Доволі схожа ситауція й довкола Бахмута. Тут вже декілька місяців поспіль наші військові мали постійні успіхи, змогли зайти в Кліщіївку, а також підійти впритул до Андріївки, Курдюмівки та Озарянівки.

Втім, протягом минулого тижня на цьому відрізку фронту всі бої відбувалися на раніше визначених рубежах. Основні успіхи на цьому напрямку теж ще попереду.

ЗСУ несподівано просунулися під Вугледаром

Натомість головним ньюзмейкером тижня стали наші військові на доволі несподіваному напрямку – поблизу Вугледара. Цей напрямок був одним із ключових під час наступальної кампанії росіян взимку – на початку весни 2023 року.

Втім, серйозних успіхів ворог тут не мав. А минулого тижня наші військові змогли навіть влаштувати вдалий контрнаступ. У такий спосіб Сили оборони просунулися в бік Микільського.

Селище розділене на дві частини річкою Кашлагач. Тож не можна виключати, що на цій ділянці фронту рух українських сил продовжиться.

ЗСУ просунулися під Вугледаром: дивіться карту

Росіяни пруть на Білогорівку

Поки Сили оборони України день за днем шукають шпарини в ешелонованій обороні ворога, росіяни теж демонструють, що не збираються складати зброю. Основні зусилля ворога досі зосереджені на Лимано-Куп'янському напрямку.

Протягом минулого тижня українські військові мужньо втримували наступи ворога. Втім, росіяни все ж змогли дещо просунутися. Цього разу росіяни мали деякі успіхи на підступах до Білогорівки.

Росіяни змогли просунутися в бік Білогорівки: дивіться карту