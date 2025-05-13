Росіяни мають просування біля 3 населених пунктів: у DeepState розповіли, де саме

Російські окупанти продовжують тиснути на полі бою. Так, ворог має просування на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунулися окупанти

Вночі 13 травня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, окупанти просунулися в Торецьку.

Також ворожі сили мають просування біля 2 населених пунктів.

Ворог просунувся у Торецьку, біля Романівки та Новооленівки,

– ідеться в повідомленні.

Росіяни просунулися в Торецьку: дивіться на карті

Загарбники просунулися біля Романівки: дивіться на карті

Війська Росії просунулися поблизу Новооленівки: дивіться на карті

Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 12 травня, відповідно до даних Генштабу ЗСУ, за минулу добу було зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там наші захисники зупинили 70 штурмових й наступальних дій агресора.