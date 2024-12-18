Росіяни окупували Сонцівку та просунулися в 9 населених пунктах Донеччини, – Deep State
Російська армія за останню добу окупувала село Сонцівка у Донецькій області. Також ворог просунувся у 9 населених пунктах в регіоні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою карту аналітики оновили вночі 18 грудня.
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Де просунувся ворог за останню добу на фронті
За даними Deep State, ворожа армія продовжувала просуватися на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках в Донецькій області.
Зокрема, населений пункт Сонцівка, який окупувала Росія, розташований у Курахівській міській громаді Покровського району.
Ворог просунувся біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні,
– наголосили аналітики.
Росіяни окупували Сонцівку: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Новотроїцького: дивіться на карті
Яка ситуація біля Берестків: дивіться на карті
Що відбувається біля Зеленівки: дивіться на карті
Російська армія має частковий успіх біля Нового Комара: дивіться на карті
Росіяни наступають біля Сторожевого: дивіться на карті
Противник не перестає штурмувати Курахове: дивіться на карті
Яка ситуація у Пушкіному: дивіться на карті
Як змінилася лінія зіткнення під Даченським: дивіться на карті
Що відбувається біля Відродження: дивіться на карті
До слова, Deep State 17 жовтня писали, що російські загарбники окупували Ганнівку у Покровському районі Донецької області. Також агресор просунувся біля Кругленького, Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, в Кураховому, Шевченку, та Костянтинопольському.