Окупанти просунулися біля 5 населених пунктів на Донеччині, зокрема в Кураховому, – DeepState

Російська армія продовжує штурмувати позиції Збройних Сил України на всіх ділянках фронту. Частковий успіх ворогу вдалося мати поблизу 5 населених пунктів на сході.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою карту аналітики оновили вночі 4 грудня.

До теми Росія контролює майже 40% Курахового та продовжує наступати на Сході: огляд фронту й карти ISW

Де мав просування за добу ворог

За даними аналітиків, за добу російська армія мала просування у Донецькій області. Мовиться про Курахівський, Покровський та Времівській напрямки.

Ворог просунувся біля Сухих Ялів, Костянтинопольського, Даченського, Пушкіного та в Кураховому,

– мовиться у дописі.

Росіяни мали просування біля Сухих Ялів: дивіться на карті

Яка ситуація біля Костянтинопольського: дивіться на карті

Що відбувається біля Даченського: дивіться на карті

Окупанти штурмували позиції ЗСУ біля Пушкіного: дивіться на карті

Як змінилася лінія фронту в Кураховому: дивіться на карті

До слова, аналітики DeepState також писали 3 грудня про звільнення Силами оборони населеного пункту Новомлинськ у Харківській області на правому березі річки Оскіл. До цього про деокупацію цього села писали у Генштабі ЗСУ.