Сили оборони України відновили позиції біля Котлиного: оновлена мапа DeepState

Російські загарбники проводять наступи на позиції ЗСУ, але українські захисники успішно дають їм відсіч. За добу ворог просунувся у трьох населених пунктах, а Сили оборони відновили раніше втрачені позиції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили 9 квітня.

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Де ЗСУ мають успіхи, а де просунулися окупанти

За інформацією аналітиків DeepState, минулої доби Збройним Силам України вдалося відновити свої позиції біля Котлиного, що на Донеччині. Площа звільненої території складає 4,41 кілометра.

ЗСУ відновили втрачені позиції на Донеччині: показуємо на карті

Однак вороги також активно наступають в області, зокрема і на Покровському напрямку. Там росіяни мають три тактичні задачі. Це, зокрема, окупація Покровська і просування до Костянтинівки. Проте безпілотники ЗСУ та контратаки з боку української армії не дозволяють противнику виконати свої плани.

Ворог просунувся біля Катеринівки, Калинового та Надіївки,

– йдеться в повідомленні DeepState.

Ситуація біля Катеринівки: карта

Просування окупантів до Калинового: показуємо на карті

Ситуація біля Надіївки: карта

Головнокомандувач ЗСУ в нещодавньому інтерв'ю зазначив, що Росія все ще не змінила свої плани щодо повної окупації Донецької та Луганської областей, а також частини Херсонської та Запорізької. Також окупанти вже почали наступати на Сумщину та Харківщину, де хочуть створити буферну зону.