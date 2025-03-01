Росіяни просунулися до Сумщини біля села Миколаїво-Дар'їне, – DeepState

Українські війська продовжують захист Сумщини та бойові дії в Курській області Росії. Минулої доби оборонці зіштовхнулися з просуванням ворога на прикордонні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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DeepState повідомив про зміни на фронті

Аналітики оновили мапу і зазначили, що російські окупанти просунулися біля Миколаїво-Дар'їного. Це село в Суджанському районі Курської області, яке розташоване на кордоні з Україною. Вороги намагаються рухатися далі в бік Сумщини.

Миколаїво-Дар'їне розташоване неподалік кордону: показуємо на карті

Між населеним пунктом та кордоном України 1,5 кілометра. Територія поблизу самого кордону є сірою зоною.

Ймовірно, російські війська прагнуть дійти до Сумщини, де вже відбуваються штурми українських позицій. Прориви намагається здійснювати піхота окупантів разом з диверсійно-розвідувальними групами. Сили оборони України роблять все можливе, щоб не допустити перерізання Росією нашої логістики.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Найгарячішим залишається Покровський напрямок.