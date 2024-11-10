Росіяни просуваються у Торецьку та біля 3 населених пунктів: карта DeepState

Російські загарбники не полишають спроб захопити якомога більше українських територій, незважаючи на втрати в особовому складі та техніці. На жаль, ворог має просування у Торецьку та ще 3 населених пунктах на Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики оновили свою карту бойових дій станом на 10 листопада.

Важливо Виснажливі бої на Курахівському напрямку: Генштаб опублікував зведення з фронту за добу

Яка ситуація на фронті 10 листопада

На всій лінії фронту тривають запеклі бої, адже ворог продовжує активно штурмувати українські позиції. Так, станом на 10 листопада російські загарбники мають успіхи в Торецьку, а також біля Антонівки, Селидового та Богоявленки.

Так, є просування російської армії у місті Торецьк Донецької області. Як повідомив у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ, окупанти провели 14 штурмів, на 6 локаціях на цій ділянці фронту тривають бойові дії.

Ворог просувається у Торецьку: дивіться на карті

Також протягом доби ворог мав успіх в районі Антонівки на Курахівському напрямку. Варто наголосити, що Курахівський напрямок ворог зараз штурмує найактивніше. Лише від початку цієї доби ворог здійснив 46 атак на позиції ЗСУ, 4 боєзіткнення тривають.

Що відбувається біля Антонівки: дивіться на карті

Біля Селидового Донецької області ворог також має просування протягом доби 10 листопада.

Ситуація біля Селидового: дивіться на карті

Російська армія має успіх біля Богоявленки Донецької області.

Бої біля Богоявленки: дивіться на карті

Водночас українські захисники продовжують завдавати втрат російській армії. Так, ГУР МО спільно з оперативним угрупованням військ "Таврія" завдав успішного ракетного удару по місцю скупчення псковських десантників у Запорізькій області. Окрім живої сили, пошкоджено було і ворожу техніку.