ЗСУ відкинули ворога у Піщаному, росіяни просунулися у 7 місцях: оновлення карти DeepState

Сили оборони відчайдушно протистоять російській армії по всій лінії фронту. Зокрема, ЗСУ провели контратаку на Покровському напрямку.

Захисникам вдалося відновити положення, повідомляє 24 Канал з посилання на DeepState.

Дивіться також ЗСУ наступають біля Суджі та Покровська й тримають Торецьк: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як змінилася карта фронту від DeepState

Так, за данними аналітиків Сили оборони України відновили положення у Піщаному, що біля Покровська. Звільнена площа складає приблизно 1 квадратний кілометр.

Успіхи ЗСУ на Покровському напрямку: дивіться на карті

Проте ворогу вдалося досягти успіху біля Водяного Другого. Також на Покровському напрямку було просування у селах Запоріжжя, Срібне та Андріївка.

Обстановка на Покровському напрямку: дивіться на карті

У Курській області росіяни просунулися біля Свердлікового та Миколаїво-Дар'їного.

Ситуація у Курській області: дивіться на карті

Також російська армія окупувала частину територій біля Великої Новосілки.

До слова, днями французьке Le Fiagro писало, що українські сили розпочали локалізовані контратаки по всій лінії фронту. Зазначалося про успіхи у Курській області, біля Покровська та Торецька.