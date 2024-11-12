Окупанти мали успіх і просунулися в районах 10 населених пунктів: карта DeepState

Ворог продовжує наступати та не полишає планів просунутися вглиб українських територій. Так, протягом доби російська армія мала успіх в районах 10 населених пунктах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики оновили свою карту бойових дій станом на 11 листопада.

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Де росіяни мали успіх

Як повідомили аналітики DeepState, росіяни протягом доби 11 листопада просунулися в районах 10 населених пунктів: Першотравневе, Неліпівка, Дар'їно, Петрівка, Юр'ївка, Новоолексіївка, Дальне, Макарівка, Рівнопіль, Новодарівка.

Ворог не зважає на втрати у живій силі та техніці, тому продовжує активно штурмувати позиції ЗСУ. Так, 11 листопада окупанти мали успіх у Першотравневому, де вони мали просування.

Що відбувається у Першотравневому: дивіться на карті

Також окупанти просунулися біля Неліпівки на Торецькому напрямку.

Бої біля Неліпівки: дивіться на карті

За інформацією DeepState, російська армія також мала успіх біля населеного пункту Дар'їно Курської області.

Росіяни мають успіх на Курщині: дивіться на карті

Біля Петрівки, Юр'ївки, Новоолексіївки на Донеччині російська армія мала успіх та незначне просування.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Біля Дального на Курахівському напрямку російські загарбники також мали успіх.

Просування ворога на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Крім того, ворог протягом доби 11 листопада армія загарбників мала успіх у Запорізькій області поблизу Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.

Росіяни сунуть на Запоріжжі: дивіться на карті

Загалом, як повідомили у вечірньому зведенні у Генштабу ЗСУ, протягом доби відбулося 185 бойових зіткнень. Найгарячіше – на Покровському та Курахівському напрямках.