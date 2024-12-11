Окупанти просунулися у Торецьку та низці населених пунктів: оновлення мапи DeepState
Російська армія за допомогою штурмів та наступів має просування у відразу декілька населених пунктів. Водночас Сили оборони також мають успіхи на певній ділянці, відтіснивши ворога.
Важка ситуація біля Торецька. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію аналітиків DeepState. Там також оприлюднили оновлену карту боїв від 11 грудня 2024 року.
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Де просунулися росіяни
Збройні Сили України змогли вибити ворога з селища Костянтино́польське, що належить до Курахівської міської громади Покровського району Донецької області. Однак, на жаль, у росіян, згідно з оприлюдненою інформацією, є просування у низці населених пунктів.
Ворог просунувся біля Торецька, Розлива, Пушкіного, Черкаської Конопельки, в Кураховому, Шевченку, Сонцівці,
– йдеться у повідомленні аналітиків.
Що відбувається у Торецьку: дивіться на карті
Противник має успіхи біля Розливу: дивіться на карті
Росіяни наступають біля Пушкіного: дивіться на карті
Ситуація біля Черкаської Конопельки у Курській області: дивіться на карті
Загарбники мають просування біля Курахового: дивіться на карті
Ворог має успіхи у Шевченку: дивіться відео
Сонцівка під наступом російської армії: дивіться на карті
Нагадаємо, напередодні, за даними аналітиків DeepState, ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку.