Окупанти просунулися у Торецьку та низці населених пунктів: оновлення мапи DeepState

Російська армія за допомогою штурмів та наступів має просування у відразу декілька населених пунктів. Водночас Сили оборони також мають успіхи на певній ділянці, відтіснивши ворога.

Важка ситуація біля Торецька. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію аналітиків DeepState. Там також оприлюднили оновлену карту боїв від 11 грудня 2024 року.

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Де просунулися росіяни

Збройні Сили України змогли вибити ворога з селища Костянтино́польське, що належить до Курахівської міської громади Покровського району Донецької області. Однак, на жаль, у росіян, згідно з оприлюдненою інформацією, є просування у низці населених пунктів.

Ворог просунувся біля Торецька, Розлива, Пушкіного, Черкаської Конопельки, в Кураховому, Шевченку, Сонцівці,

– йдеться у повідомленні аналітиків.

Що відбувається у Торецьку: дивіться на карті

Противник має успіхи біля Розливу: дивіться на карті

Росіяни наступають біля Пушкіного: дивіться на карті

Ситуація біля Черкаської Конопельки у Курській області: дивіться на карті

Загарбники мають просування біля Курахового: дивіться на карті

Ворог має успіхи у Шевченку: дивіться відео

Сонцівка під наступом російської армії: дивіться на карті

Нагадаємо, напередодні, за даними аналітиків DeepState, ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку.