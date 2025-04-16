ЗСУ відновили позиції біля Відродження та в Дніпроенергії: оновлена мапа DeepState 16 квітня

Триває запекла боротьба Сил оборони України проти російських окупантів. На щастя, ЗСУ мають успіхи на Донеччині.

Водночас росіяни також мають просування біля двох населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Як змінилася карта бойових дій

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій у ніч на 16 квітня.

За їхніми даними, українська армія відновила позиції біля Відродження та в Дніпроенергії у Донецькій області.

ЗСУ відновили позиції біля Відродження: дивіться на карті

ЗСУ просунулися у Дніпроенергії: дивіться на карті

Водночас російська армія, на жаль, також має просування на Донеччині. Зокрема, біля Надіївки та Сухої Балки.

Росія має просування біля Надіївки: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Сухої Балки: дивіться на карті

Нагадаємо, що напередодні аналітики DeepState також повідомляли, що ворог просунувся біля Гуєво на Курщині та Роздольного на Донеччині.