Все ближче до Покровська: ворог окупував Піщане, Слов'янку й Ясенове – оновлення DeepState

Росіяни продовжують тиснути по всій лінії фронту. На жаль, ворогу вдалося захопити ще 3 селища.

Водночас просування окупантів зафіксовано ще у 6 точках, але найбільше – на Покровському напрямку, повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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DeepState оновили свою карту бойових дій

Так, на жаль, росіяни все ближче наближаються до Покровська. У четвер, 16 січня, стало відомо про окупацію села Піщане, що південніше міста. Також противник просунувся біля Котлиного й Звірового, які розміщені поряд.

Яка ситуація безпосередньо біля Покровська: дивіться на карті

На Покровському напрямку, біля Курахового, також були окуповані села Слов'янка та Ясенове. Просування ворога було біля Новоандріївки й Дачного.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Окрім цього, ворогу вдалося досягти успіху у Времівці, що біля Великої Новосілки.

Окупанти тиснуть на Велику Новосілку: дивіться на карті

Росіяни просунулися у Часовому Яру, на Краматорському напрямку.

Ворог не полишає ідеї захопити Часів Яр: дивіться на карті

Зауважимо, що за добу 16 січня Генштабом було зафіксовано 131 бойове зіткнення. Найбільше боїв – понад третина від всієї кількості, – відбулося на Покровському напрямку.