Уперше за тривалий час ворог просунувся на Сумщині, окупував село, – DeepState

Ситуація на фронті знову змінилася, росіяни просунулися на відразу кількох напрямках, зокрема у Сумській області.

Також мають успіхи у Донецькій та Харківській областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState.

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Де просунулися росіяни?

Аналітики DeepState оновили мапу фронту вночі у суботу, 19 липня. Згідно з оновленою інформацією, росіянам вдалося просунутися біля чотирьох населених пунктів. Також противнику вдалося захопити село у Сумській області.

Ворог окупував Яблунівку (Сумщина), а також просунувся біля Юнаківки, Хатнього, Романівки та Торецька,

– ідеться у повідомленні.

Росіяни мають успіхи у Сумській області: дивіться на карті

До слова, Олександр Сирський повідомляв, що 18 липня до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Утім, українським військовим вдалося викрити її та знищити. Також активні бої тривають на Новопавлівському напрямку.

Нагадаємо, раніше аналітики повідомляли про просування ворога в Яблунівці у Донецькій області. Населений пункт належить до Торецького напрямку. Це поступово наближає росіян до охоплення Костянтинівки.