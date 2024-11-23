Окупанти просунулися біля 5 населених пунктів на Донеччини, – DeepState

Російська армія, попри величезні втрати, продовжує просуватися у Донецькій області. Цього разу окупанти мали частковий успіх поблизу 5 населених пунктів у регіоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані проєкту DeepState. Оновили свою мапу аналітики вночі 23 листопада.

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Де просунулися росіяни у Донецькій області

За даними аналітиків, росіяни рухалися поблизу 4 населених пунктів у Донецькій області, а також мали просування у ще одному.

Ворог просунувся біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та у Торецьку,

– написали в DeepState.

Росіяни просунулися біля Великої Новосілки: дивіться на карті

Яка ситуація під Роздольним: дивіться на карті

Що відбувається поблизу Максимівки: дивіться на карті

Ворог наступав коло Пустинки: дивіться на карті

Окупанти мали успіх у Торецьку: дивіться на карті

До слова, у DeepState в оновленні ситуації на фронті 22 листопада писали, що окупантам вдалося просунутися у Кураховому, а також окупувати Дальнє і просунутися у районі Антонівки. Окрім того, ворог пройшов уперед у районі Трудового і Золотої Ниви.