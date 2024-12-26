Росія окупувала Українку та має ще 7 просувань: карта DeepState 26 грудня

В Україні триває складна боротьба на фронті. На жаль, російській армії вдалося окупувати ще один населений пункт.

Також росіяни просунулися на декількох напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Які зміни на фронті 26 грудня

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій увечері 26 грудня. Усі зміни на фронті стосуються Донеччини.

Згідно з оновленими даними, ворожа армія окупувала Українку.

Ворог окупував Українку: дивіться на карті

Також росіяни просунулися в Даченському, Кураховому та Лисівці.

Росія просунулася в Даченському: дивіться на карті

Ворог має просування в Кураховому: дивіться на карті

Росія просунулася в Лисівці: дивіться на карті

Також аналітики зафіксували просування окупаційної армії поблизу ще декількох населених пунктів: Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки.

Росіяни просунулися біля Піщаного: дивіться на карті

Біля Нововасилівки є просування ворога: дивіться на карті

Ворог відтіснив ЗСУ біля Новоєлизаветівки: дивіться на карті

Росія просунулася біля Сонцівки: дивіться на карті

Також аналітики DeepState уточнили район біля Рівнополя

Ситуація біля Рівнополя: дивіться на карті