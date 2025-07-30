Ворог мав просування на Запоріжжі, Донеччині та біля адмінмежі Дніпропетровщини, – DeepState
- Російські сили мали частковий успіх на фронті в Запорізькій, Донецькій областях та біля адмінмежі Дніпропетровщини.
- Просування зафіксоване біля населених пунктів Разіно, Темирівка, Маліївка, Олександроград, Яблунівка.
Російська армія продовжує мати частковий успіх на фронті. Цього разу ворогу вдалося просунутися у Запорізькій та Донецькій області, зокрема біля адміністративної межі Дніпропетровської області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили вночі 30 липня.
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Де фіксують просування ворога у DeepState?
За даними аналітиків росіяни мали просування на Покровському Новопавлівському, Торецькому та поблизу адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей. Окрім того, успіхи в окупантів були й на Гуляйпільському напрямку у Запорізькій області.
Ворог просунувся біля Разіного, Темирівки, Маліївки, Олександрограда та в Яблунівці,
– зазначили у DeepState.
Яка ситуація біля Разіного: дивіться на карті
Що відбувається поблизу Темирівки: дивіться на карті
Як змінився фронт біля Маліївки: дивіться на карті
Де росіяни просунулися неподалік Олександрограда: дивіться на карті
В Яблунівці у ворога були просування: дивіться на карті
До слова, 29 липня аналітики DeepState розповідали, що ворог просунувся біля 2 населених пунктів у Донецькій області. Мовиться про Полтавку та Воскресенку.