Новопустинка, Старі Терни, Іллінка та Новодмитрівка окуповані: DeepState оновили карту фронту

Російській армії вдалося досягти успіху у низці населених пунктів на території України. Зокрема, три села ворог окупував біля міста Курахове.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на фронті станом на 6 грудня

Так, DeepState вночі 6 грудня повідомили, що ворог окупував низку сіл на Курахівському напрямку. Йдеться про Старі Терни, Іллінку та Новодмитрівку. Також на тому ж напрямку просування ворога зафіксовано в самому Кураховому, у Романівці та біля Успенівки.

Що відбувається на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Окрім цього, російській армії вдалося захопити село Новопустинка, що на Покровському напрямку.

Покровський напрямок: дивіться на карті

Зауважимо, у вечірньому зведенні 5 грудня Генштаб повідомив про 41 атаку на Курахівському напрямку. Бої тривали поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки, Романівки та Успенівки. На Покровському напрямку ворог намагався вклинитися в оборону ЗСУ 37 разів.