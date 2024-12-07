Ворог просувається на Донеччині: у DeepState розповіли, біля яких населених пунктів
Окупанти просунулися одразу поблизу кількох населених пунктів у Донецькій області. Зокрема, у росіян є певні успіхи в Торецьку.
Аналітики DeepState повідомили про зміну ситуації на фронті вночі 7 грудня, інформує 24 Канал.
Читайте також 50 солдатів на 1 квадратний кілометр захопленої території: ISW підрахував втрати Росії
Де в росіян є просування
Відповідно до оновлених карт, росіяни просунулися в Торецьку, а також поблизу ще чотирьох населених пунктів.
Ворог просунувся біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього, Новооленівки та в Торецьку,
– йдеться у звіті.
Росіяни просунулися біля Новотроїцького на Донеччині: дивіться карту
У ворога є успіхи неподалік Шевченка на Донеччині: дивіться карту
Росія має успіхи й біля Дального на Донеччині: дивіться карту
Біля Новооленівки загарбники теж просуваються: дивіться карту
Просуваються окупанти і в Торецьку: дивіться карту
До слова, ввечері 6 грудня у Генеральному штабі повідомили, що на фронті від початку доби відбулось 163 бої. Найгарячіша ситуація на Курахівському та Покровському напрямках.