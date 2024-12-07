Ворог просувається на Донеччині: у DeepState розповіли, біля яких населених пунктів

Окупанти просунулися одразу поблизу кількох населених пунктів у Донецькій області. Зокрема, у росіян є певні успіхи в Торецьку.

Аналітики DeepState повідомили про зміну ситуації на фронті вночі 7 грудня, інформує 24 Канал.

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Де в росіян є просування

Відповідно до оновлених карт, росіяни просунулися в Торецьку, а також поблизу ще чотирьох населених пунктів.

Ворог просунувся біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього, Новооленівки та в Торецьку,

– йдеться у звіті.

Росіяни просунулися біля Новотроїцького на Донеччині: дивіться карту

У ворога є успіхи неподалік Шевченка на Донеччині: дивіться карту

Росія має успіхи й біля Дального на Донеччині: дивіться карту

Біля Новооленівки загарбники теж просуваються: дивіться карту

Просуваються окупанти і в Торецьку: дивіться карту

До слова, ввечері 6 грудня у Генеральному штабі повідомили, що на фронті від початку доби відбулось 163 бої. Найгарячіша ситуація на Курахівському та Покровському напрямках.