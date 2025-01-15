Росіяни окупували Янтарне та просунулися біля 5 населених пунктів, – Deep State
Росіяни продовжують тиснути на позиції українських військових в Донецькій області. На жаль, ворог має успіх біля низки населених пунктів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Аналітики показали оновлену карту фронту.
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Які відбулися зміни на фронті
Згідно з даними аналітиків, російські війська мали успіх в Донецькій області. Їм вдалося окупувати населений пункт Янтарне. Крім того, у ворога є просування поблизу 5 населених пунктів.
Ворог окупував Янтарне, а також просунувся в Ясеновому, Успенівці, Часовому Яру, біля Новоєлизаветівки та Янтарного. Уточнено лінію зіткнення у Часовому Яру,
– йдеться у повідомлення.
Росіяни захопили Янтарне: дивіться на карті
Окупанти мали успіх поблизу Ясенового: дивіться на карті
У росіян є просування неподалік Успенівці: дивіться на карті
Зафіксовано просування ворога в Часовому Яру: дивіться на карті
Росіяни мали успіх біля Новоєлизаветівки: дивіться на карті
Яка ситуація біля Янтарного: дивіться на карті
До слова, в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російські війська намагаються оточити Покровськ. Їх мета – перерізати логістичне сполучення міста.