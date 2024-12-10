Ворог штурмує Покровськ і атакує поблизу Куп’янська: карта бойових дій 10 грудня

Російська армія продовжує штурмувати позиції українські позиції на різних напрямках. Найзапекліші бої точаться поблизу Покровська, Куп'янська та Курахового, де противник намагається прорвати оборону ЗСУ.

Минулої доби на фронті зафіксовано 175 бойових зіткнень, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку противник провів 6 наступальних дій в районах Глибокого та Вовчанська.



На Куп’янському напрямку зафіксовано 7 бойових зіткнень, зокрема в районах Лозової та Загризового.

Ворог атакує поблизу Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку українські військові відбили 14 атак. Загарбники зосереджували свої зусилля біля Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 2 спроби просування ворога біля Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку противник здійснив 8 спроб прориву у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 51 атаку, основна активність противника спостерігалася поблизу Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

Російська армія атакує на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку за добу ворог 40 разів намагався прорвати оборону біля Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового.

Яка ситуація поблизу Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку ЗСУ зупинили 27 атак у районах Костянтинополя, Новосілки, Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного.

Російські атаки на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку противник здійснив 7 спроб захоплення позицій наших військ, які закінчились невдачею.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається стабільною. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідку та здійснює артилерійські обстріли.

На Курському напрямку українські бійці ведуть операції, відбито 11 штурмів російських окупантів.