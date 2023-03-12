Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ під Куп'янськом: карта бойових дій за 12 березня

Ситуація у Донецькій та Луганській областях залишається однією з найскладніших. Ворог не полишає спроб захопити ці області.

Основні бойові дії тривають довкола Бахмута, який Росія вже кілька місяців намагається захопити. Як наразі виглядає карта бойових дій аналізував 24 Канал.

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Сили оборони відбили 92 атаки

Зранку 12 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що основною метою противника залишаються спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Для цього ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на:

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар'їнському,

Шахтарському напрямках.

Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках.

Карта бойових дій в Україні

Яка ситуація на напрямках

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник зберігав свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки.

Також, протягом попередньої доби, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.

Зокрема, Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного Харківської області; Новоселівського, Невського, Кузьминого, Білогорівки та Стельмахівки на Луганщині, а також Діброви, Роздолівки, Спірного та Ягідного Донецької області.

Росіяни намагалися прорвати оборону українських військових на Куп'янському напрямку: карта

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії міста Бахмут. Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв, зокрема, Васюківку, Залізнянське, Дубово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Костянтинівку, Білу Гору, Міньківку, Оріхово-Василівку, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. Загалом, від обстрілів окупантів постраждало 15 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

Росіяни штурмують Бахмут: карта бойових дій

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив спроби наступальних дій в напрямку населених пунктів Кам'янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар'їнка Донецької. Не мав жодного успіху.

Численних ворожих обстрілів зазнали 18 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Олександропіль, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

Карта боїв на Авдіївському напрямку

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли, внаслідок чого постраждали майже 40 населених пунктів.

Сили оборони відпрацювали по загарбниках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишалась стабільною. Росія продовжує зберігати значну військову присутність на території Білорусі, проте без явного формування наступальних угруповань.Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 8 населених пунктів, а саме: Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам'янка Харківської області.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій РЕБ противника.