Ворог намагався повернутися в Урожайне, відбиті наступи росіян на Сході: карта боїв за 12 серпня
12 серпня 2023, 08:31Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові продовжують наступати на Сході України, зосереджуючи свої сили на кількох напрямках. Водночас українські військові стримують противника і розвивають свій наступ.
Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Запеклі бої тривають на кількох напрямках, серед яких Лимано-Куп'янський та Бахмутський.
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На яких напрямках наступають окупантиНа Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаударів в районах Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.
Карта боїв на Куп'янському напрямкуНа Лиманському напрямку противник завдав авіаударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Веселого, Залізнянського, Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів.На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.
Карта боїв на Бахмутському напрямкуНа Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.
Карта боїв на Авдіївському напрямкуНа Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка Донецької області. Ворог завдав авіаударів в районах Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.
Карта бойових дій у районі Мар'їнкиНа Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.
Карта боїв на Шахтарському напрямку