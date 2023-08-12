Ворог намагався повернутися в Урожайне, відбиті наступи росіян на Сході: карта боїв за 12 серпня

Російські військові продовжують наступати на Сході України, зосереджуючи свої сили на кількох напрямках. Водночас українські військові стримують противника і розвивають свій наступ.

Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Запеклі бої тривають на кількох напрямках, серед яких Лимано-Куп'янський та Бахмутський.

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На яких напрямках наступають окупанти

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаударів в районах Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв на Куп'янському напрямку

противник завдав авіаударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Веселого, Залізнянського, Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів.противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Карта боїв на Авдіївському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка Донецької області. Ворог завдав авіаударів в районах Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій у районі Мар'їнки

ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

Карта боїв на Шахтарському напрямку

ЗСУ наступають на Півдні

ворог завдав авіаударів в районах Новоданилівки та Оріхового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.