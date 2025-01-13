17 атак на Курщині, 58 на Покровському напрямку: карта фронту від Генштабу на 13 січня

У Генштабі розповіли, яка ситуація на фронті на ранок 13 січня. Окупанти завдали 42 авіаудари, один ракетний і здійснили понад 6 тисяч обстрілів. Було зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на допис Генштабу. Протягом минулої доби росіяни втратили понад 1500 своїх людей.

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Яка ситуація на фронті 13 січня

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один пункт управління ворога, 5 засобів протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, 6 артилерійських засобів та ще три інші важливі цілі окупантів. Які саме – не деталізували.

На Харківському напрямку росіяни чотири рази штурмували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань.

На Куп'янському напрямку було 8 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки та Піщаного.

Бої на Харківщині

На Лиманському напрямку росіяни атакували 12 разів. Вони намагалися просунутись поблизу населених пунктів Копанки, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Твердохлібове, Терни та Зарічне.

На Краматорському напрямку 15 боєзіткнень в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку було 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.

Ситуація в Торецьку

На Покровському напрямку українські бійці зупинили 58 штурмових і наступальних дій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне, Шевченко та Янтарне.

ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку

На Новопавлівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції ЗСУ. Це сталося поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Нескучне, Времівка та Рівнопіль. Активно працювала ворожа авіація.

Фронт у районі Великої Новосілки

На Курському напрямку Сили оборони відбили 17 атак. Противник здійснив 443 артилерійські обстріли та завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши 16 КАБів.

На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив. На Придніпровському напрямку ворог провів один безуспішний штурм. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.