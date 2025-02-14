Пекельні бої на Покровському та Курському напрямках: карта бойових дій за 14 лютого

Ситуація на фронті продовжує лишатися напруженою, українські захисники мужньо протистоять ворожому тиску. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 113 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 89 авіаційних ударів, а також здійснив близько 6 тисяч обстрілів.

До теми Знищено 5 000 танків і бронемашин у 2024 році: в ISW оцінили, чи може Росія поновити втрати

Що відбувалося на фронті за добу

Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Голубівки та Загризового на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося 4 атаки окупантів.

Яка ситуація біля Голубівки: дивіться на карті

Минулої доби ворог 7 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.

Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 6 разів у районі Часового Яру.

14 атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Як змінився фронт в Андріївці: дивіться на карті

Сили оборони відбили 16 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького.

Що відбувається біля Бурлацького: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку агресора в напрямку Новосілки.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 23 боєзіткнення, ворог завдав 51 авіаційного та одного ракетного ударів, застосувавши чотири ракети та 77 керованих бомб, також здійснив понад 500 артилерійських обстрілів.

На Харківському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожа армія активних наступальних дій не проводила.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.