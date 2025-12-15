Сил оборони просунулись на Донеччині, а Росія – на Запоріжжі: огляд фронту від ISW

Бої 13 та 14 грудня тривали на різних напрямках фронту. Українські захисники просунулися на Костянтинівському напрямку, а російські війська – на Гуляйпільському.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Їхав на змагання, а потрапив на фронт: ЗСУ взяли у полон легкоатлета з Кенії

Яка ситуація на фронті?

На півночі Сумської області росіяни 14 грудня атакували в районах Олексіївки, Садків та у напрямку Миропілля, однак без результату. Подібна ситуація склалася і на Харківщині. Там противник штурмував поблизу Липців, Вовчанська та прилеглих населених пунктів, проте успіхів не досяг.

Як повідомили аналітики, на Куп'янському напрямку ворог не просунувся, хоч і атакував в напрямку Моначинівки, біля Петропавлівки, Піщаного та Куп'янська-Вузлового. Водночас російські джерела заявляли про українські контратаки на захід від міста.

Просувань жодної сторони біля Борової 14 грудня не зафіксували. Росіяни атакували на Слов'янсько-Лиманському напрямку, але теж не просунулися вперед.

На Сіверському напрямках російська армія також намагалася наступати, але змін не зафіксували. Бої точилися навколо Середнього, Новоселівки, Лимана та в межах Сіверська, поблизу Озерного, Ямполя та інших міст і сіл.

Зміни на фронті на 15 грудня / Карти ISW

Аналітики стверджують, що українські оборонці нещодавно мали успіх у Костянтинівсько-Дружківській агломерації. Геолокаційні дані свідчать про просування ЗСУ у східній частині Костянтинівки.

Крім того, росіяни атакували біля Костянтинівки, Часового Яру, Майського, Віролюбівки, Плещіївки та на південь від Дружківки.

На Покровському, Добропільському та Олександрівському напрямках російські атаки також не принесли результатів.

На півдні Запорізької області ворог продовжував наступати. У районі Гуляйполя зафіксовано локальне просування російських окупантів.

На Херсонському напрямку бої тривали переважно на островах у дельті Дніпра, без змін для лінії фронту.

Ситуація на фронті на 15 грудня / Карти ISW

До речі, редакція сайту 24tv.ua збирає на автівку VW T5 для 160 ОМБр. Підрозділи бригади ведуть бої на важкому Покровському й Сумському напрямках. Бійцям необхідні надійні авто. Крім того, редакція розіграє новий iPhone 16 256GB серед тих, хто задонатить на банку від 200 гривень.