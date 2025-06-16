Понад 30 боїв на Новопавлівському напрямку, тривають атаки на Курщині: карта фронту за 16 червня
- Російські окупанти ведуть активні бої на всіх напрямках фронту, зокрема на Новопавлівському напрямку відбулося понад 30 боїв.
- За добу українські сили оборони зупинили численні атаки, ліквідували 1200 російських загарбників та уразили 22 райони зосередження ворожих сил.
- Українські захисники зупинили 46 штурмів на Покровському напрямку та відбили атаки на інших напрямках, включаючи Оріхівський та Сіверський.
Російські окупанти ведуть активні бої на всіх напрямках фронту. Сили оборони зупиняють численні ворожі атаки та захищають українську землю.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За добу росіяни завдали чотири ракетні та 54 авіаційні удари по українських позиціях та населених пунктах
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Яка ситуація на фронті
На Харківському напрямку, який Генштаб відтепер називає Південно-Слобожанським, противник сім разів наступав біля Вовчанська, Стариці, Кам’янки та в бік Довгенького.
На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак окупантів. Штурми противника були зупинені поблизу Голубівки, Загризового, Степової Новоселівки, у бік Петропавлівки та Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку відбулося 14 атак росіян, вони намагалися просунутися поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Ольгівки, Карпівки, Торського й Григорівки.
На Сіверському напрямку захисники відбили чотири штурми окупантів біля Серебрянки та Григорівки.
На Краматорському напрямку 10 боєзіткнень відбулося в районах Часового Яру, Білої Гори, Новомаркового та Курдюмівки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак біля Торецька, наступав у бік Русиного Яру, Новоспаського, Олександро-Калинового та Яблунівки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 штурмів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська.
Ситуація біля Покровська: показуємо на карті
На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 32 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Запоріжжя, Новоукраїнки, Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря.
Бої на Новопавлівському напрямку частішають: карта фронту
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурмові дії в районі Новоандріївки.
На Курському напрямку українські підрозділи відбили 24 атаки російських військ. Ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих авіабомб, а також 233 рази обстріляв з артилерії.
Північно-Слобожанський напрямок: показуємо на карті
Українські воїни завдають за добу ліквідували 1200 російських загарбників та уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.