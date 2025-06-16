Понад 30 боїв на Новопавлівському напрямку, тривають атаки на Курщині: карта фронту за 16 червня

Російські окупанти ведуть активні бої на всіх напрямках фронту. Сили оборони зупиняють численні ворожі атаки та захищають українську землю.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За добу росіяни завдали чотири ракетні та 54 авіаційні удари по українських позиціях та населених пунктах

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку, який Генштаб відтепер називає Південно-Слобожанським, противник сім разів наступав біля Вовчанська, Стариці, Кам’янки та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак окупантів. Штурми противника були зупинені поблизу Голубівки, Загризового, Степової Новоселівки, у бік Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку відбулося 14 атак росіян, вони намагалися просунутися поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Ольгівки, Карпівки, Торського й Григорівки.

На Сіверському напрямку захисники відбили чотири штурми окупантів біля Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку 10 боєзіткнень відбулося в районах Часового Яру, Білої Гори, Новомаркового та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак біля Торецька, наступав у бік Русиного Яру, Новоспаського, Олександро-Калинового та Яблунівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 штурмів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська.

Ситуація біля Покровська: показуємо на карті

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 32 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Запоріжжя, Новоукраїнки, Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря.

Бої на Новопавлівському напрямку частішають: карта фронту

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурмові дії в районі Новоандріївки.

На Курському напрямку українські підрозділи відбили 24 атаки російських військ. Ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих авіабомб, а також 233 рази обстріляв з артилерії.

Північно-Слобожанський напрямок: показуємо на карті

Українські воїни завдають за добу ліквідували 1200 російських загарбників та уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.