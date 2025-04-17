Окупанти просунулися на 3 напрямках у Донецькій області: огляд карт фронту від ISW

Російські загарбники продовжують наступати по всій лінії фронту та подекуди витісняти наших захисників з позицій. Окупантам вдалося просунутися на 3 напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

До теми Росіяни тиснуть на Покровському й Торецькому напрямках: карта бойових дій 16 квітня

Як оцінює ситуацію на фронті ISW

Російські війська 16 квітня продовжували намагатися витіснити українські сили з їхніх обмежених позицій, що залишилися в Курській області , але цього не вдалося зробити. Окупанти не просунулися.

, але цього не вдалося зробити. Окупанти не просунулися. На північному заході Бєлгородської області тривали бої, але російські війська не мали підтвердженого просування.

тривали бої, але російські війська не мали підтвердженого просування. 16 квітня російські війська продовжували наступальні дії на Сумському напрямку , але підтвердженого просування не зробили.

, але підтвердженого просування не зробили. Росіяни за попередню добу не проводили наступальних дій на півночі Харківської області .

. Загарбники продовжували наступ на Куп'янському напрямку , але не мали просування.

, але не мали просування. 16 квітня російські війська продовжили наступальні дії у напрямку Борової, але підтвердженого просування не здійснили.

Ситуація на фронті 17 квітня / Карти ISW

Росіяни продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку , але не мали підтверджених успіхів. Така ж сама ситуація на Сіверському напрямку .

, але не мали підтверджених успіхів. Така ж сама ситуація на . Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 15 квітня, показують, що загарбники нещодавно просунулися вздовж траси H-20 Донецьк – Костянтинівка на захід від Олександрополя (на південний захід від Торецька та на схід від Покровська).

. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 квітня, показують, що загарбники нещодавно просунулися вздовж траси H-20 Донецьк – Костянтинівка на захід від Олександрополя (на південний захід від Торецька та на схід від Покровська). Окупанти просунулися на Покровському напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 15 квітня, показують, що російські сили нещодавно трохи просунулися в південно-східну Лисівку (на південний схід від Покровська).

. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 квітня, показують, що російські сили нещодавно трохи просунулися в південно-східну Лисівку (на південний схід від Покровська). 16 квітня російські війська продовжували наступ на Новопавлівському напрямку , але підтвердженого просування не мали. Те саме на Курахівському напрямку .

, але підтвердженого просування не мали. Те саме на . Російські війська просунулися у напрямку Великої Новосілки . Геолокаційні кадри, опубліковані 16 квітня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на схід від Дніпроенергії (на північ від Великої Новосілки) і в північно-східному Веселому (на північний захід від Великої Новосілки).

. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 квітня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на схід від Дніпроенергії (на північ від Великої Новосілки) і в північно-східному Веселому (на північний захід від Великої Новосілки). Російські солдати продовжували операції на заході Запорізької області , але не робили підтверджених наступів.

, але не робили підтверджених наступів. Окупанти 16 квітня вели обмежені наступальні дії на Херсонському напрямку, але не просувалися.

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що російські загарбники просунулися за останню добу на фронті на Торецькому та Покровському напрямках, а також в районі Великої Новосілки в Донецькій області.