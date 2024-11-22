Росія атакує поблизу Куп'янська та штурмує Покровськ: карта бойових дій 22 листопада

Російська армія намагається прорвати українську оборону на різних напрямках. Складна ситуація поблизу Покровська, Куп'янська та Курахового.

За минулу добу на фронті відбулося 190 бойових зіткнень, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку російська армія десять разів наступала та штурмувала українські позиції в районі Стариці, Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.

Ворог атакує поблизу Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку українські військові зупинили 16 російських атак. Основні зусилля росіяни концентрували в районах Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку українські Сили оборони зупинили три спроби окупантів просунутись уперед поблизу Часового Яру та Ступочок. Наразі ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку російська армія п’ять разів намагалася просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони відбили 48 російських атак. Ворог атакував неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка.

Російська армія атакує на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога. У районах Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати українські позиції.

Яка ситуація поблизу Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку ЗСУ зупинили 14 російських атак в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки.

Російські атаки на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку російські підрозділи один раз намагались просунутись в районі П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку Сили оборони 5 разів відбивали атаки росіян на свої позиції.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань ворога.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями російська армія зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

На Курському напрямку за минулу добу ворог завдав 15 авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби. Українським Силам оборони вдалося відбити 29 російських атак.