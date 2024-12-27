42 атаки на Покровському напрямку, а на Курщині – понад 400 обстрілів: карта фронту на 27 грудня

У Генштабі виклали звіт стосовно бойових дій на ранок 27 грудня. Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Найбільше боїв на Донеччині.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Генштабу. ГШ поки не підтвердив захоплення першого полоненого з КНДР в Курській області.

Дивіться також Ворог просувається до Покровська та посилює атаки біля Куп'янська: огляд фронту й карти ISW

Україна знищила російський пункт управління

Як повідомили в Генштабі, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Зокрема, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Знищено один пункт управління, одну ворожу артилерійську систему та один інший важливий об'єкт противника.

Деталі в Генштабі не навели.

Бої на Харківщині та Сіверщині

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 2 ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Западного, Лозової та Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки.

За підтримки авіації на Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Окупанти намагалися просунутись неподалік населених пунктів Копанки, Чернещина, Новосергіївка, Платонівка, Зелений Гай, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Зарічне та Торське.

Вчора агресор 4 рази штурмовими діями намагався витіснити захисників із позицій в районах Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку, але безуспішно.

Війна на Донбасі

4 штурми відбулися минулої доби на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах населених пунктів Диліївка та Торецьк.

На Покровському напрямку захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора у бік Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Петропавлівка, Слов'янка, Андріївка та Курахове.

На Времівському напрямку противник здійснив 24 штурми наших позицій неподалік населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар та Костянтинопольське.

Ситуація на Півдні України

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоандріївка загарбники здійснили 1 марну спробу потіснити наших оборонців із займаних позицій.

На Придніпровському напрямку російські загарбники 3 рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

Росіяни скидають КАБи по Курщині

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 20 атак противника. Росіяни 424 рази проводили артилерійські обстріли, зокрема 30 – із реактивних систем залпового вогню, здійснили 24 авіаційні удари, скинувши 34 КАБи.

Що відбувається на Півночі України

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Але на кордоні з Чернігівською та Сумською областями з території Росії активно застосовують артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.