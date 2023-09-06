Росіяни тиснуть на Лимано-Куп'янському напрямку та в Роботиному: карта боїв за 6 вересня

Російські військові наступають на Сході України, а також намагаються відновити втрачене положення на Півдні. Українські війська відбили атаки окупантів у районі Роботиного.

Гаряча ситуація залишається на Лимано-Куп'янському напрямку, де Сили оборони стримують окупантів. Протягом доби на фронті відбулось 28 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоселівського Луганської області. Противник завдав авіаційного удару в районах Петропавлівки та Крохмального на Харківщині. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Табаївка та Піщане Харківської області.

Карта боїв у районі Новоселівського

Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Торського, Сіверська, Спірного Донецької області. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Дронівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Спірне, Григорівка Донецької області.

Карта боїв у районі Новоєгорівки

Сили оборони відбили атаки противника в районах Залізнянське, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області.

Карта боїв у районі Мар'їнки

Росіяни намагаються повернутися у Роботине

ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.Сили оборони відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Мала Токмачка, Роботине, Оріхів, Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв у районі Роботиного

ворог завдав авіаційного удару в районі Михайлівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник завдав авіаційних ударів в районах Сидорівки Сумської області та Ветеринарного – Харківської. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.