Росія намагається просуватися та активно застосовує авіацію: карта бойових дії на 7 листопада

Запеклі бої на багатьох напрямках тривають. Попри важкі обстріли, українські оборонці стримують окупанта.

Минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті 7 листопада

Харківський напрямок: відбулося шість боїв, українські сили стримували наступ ворога біля Вовчанська та Стариці.

Куп’янський напрямок: за добу сталося дванадцять боєзіткнень поблизу Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки.

Лиманський напрямок: противник атакував десять разів поблизу Дружелюбівки, Греківки, Торського, Тернів та Діброви.

Сіверський напрямок: українські військові відбили чотири атаки біля Білогорівки та Григорівки.

Краматорський напрямок: сталося два боєзіткнення біля населених пунктів Часів Яр та Кліщіївка.

Торецький напрямок: російські сили за підтримки авіації атакували чотири рази біля Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Яка ситуація біля Покровська та Курахового

Покровський напрямок: наші захисники відбили 39 атак біля Миролюбівки, Променя, Новогродівки, Крутого Яру, Селидового, Лисівки та Новоолексіївки.

Курахівський напрямок: українські позиції були атаковані 93 рази поблизу Іллінки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки.

Времівський напрямок: наші сили відбили шість атак біля Трудового та Максимівки.

Оріхівський напрямок: спроба ворога атакувати поблизу Новоандріївки закінчилася невдачею.

Придніпровський напрямок: три атаки ворога на наші оборонні позиції були відбиті.

Гуляйпільський напрямок: ситуація залишається без змін.

Волинський та Поліський напрямки: ознак формування наступальних угруповань ворога немає.

За минулу добу ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари, використавши три ракети. Також було здійснено 64 авіаудари, під час яких було скинуто 146 КАБів, зафіксовано понад 4000 обстрілів.