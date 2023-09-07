ЗСУ вибивають ворога на південь від Бахмута та у напрямку Мелітополя: карта боїв за 7 вересня

Росіяни намагаються наступати в районі Мар’їнки Донецької області. ЗСУ продовжують рух уперед на Мелітопольському напрямку.

Сили оборони продовжують стримувати атаки противника на Лиманському та Авдіївському напрямках. За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на фронті

Напротивник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Котлярівки, Крохмального Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Кислівка, Куп’янськ, Берестове Харківської області. НаСили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Дружелюбівки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Ямполівки, Веселого Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Торське, Роздолівка Донецької області.

Ситуація в районі Новоєгорівки

Насили оборони відбили атаки противника біля Оріхово-Василівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в поблизу Хромового, Іванівського, Кліщіївки, Північного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Біла Гора, Іванівське, Богданівка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Північне Донецької області. В той же час, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмуту, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни "напрошуються" біля Оріхово-Василівки

НаСили оборони відбили атаки противника в районі Авдіївки. Також тут ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Олександропіль, Керамік, Невельське, Карлівка, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

Окупанти здійснюють атаки біля Авдіївки

ЗСУ рухаються вперед на Півдні – у напрямку Мелітополя

НаСили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красногорівка, Парасковіївка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області. Наворог завдав авіаційних ударів в районах Новоукраїнки, Золотої Ниви, Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.Натриває наступальна операція Збройних Сил. Крок за кроком наші воїни звільняють окуповані території. Напротивник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Левадне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Червоне Запорізької області. Наворог завдав авіаційного удару неподалік Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Зміївка, Антонівка, Херсон Херсонської області. Наоперативна обстановка без суттєвих змін. Напротивник завдав авіаційного удару в районі села Гранів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Грем'яч Чернігівської області, Велика Писарівка, Кружок, Кам’янка, Покровка, Пономаренки, Чернацьке Сумської області та Ветеринарне, Амбарне, Гатище, Варварівка Харківської області.