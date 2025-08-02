Українські захисники щодня стримують натиск ворога на фронті. На жаль, окупанти просунулися біля 4 населених пунктів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на оновлення мапи DeepState.

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Де просунулися росіяни?

За даними аналітиків DeepState, росіяни мали успіх біля кількох населених пунктів України в Донецькій області.

Окупанти просунулися біля Воскресенки – села Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області.

Ситуація біля Воскресенки: дивіться на карті

Також, на жаль, зафіксовано просування ворога біля Щербинівки – селища Торецької міської громади Бахмутського району Донецької області.

Ворог мав успіх біля Щербинівки: дивіться на карті

Відомо про просування ворога біля Григорівки – селі Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області.

Окупанти тиснуть на Донеччині: дивіться на карті DeepState

Аналітики також розповіли про успіх ворога біля Шевченка – селища Покровської міської громади Покровського району Донецької області.

Російські загарбники просунулися біля Шевченка: дивіться на карті

Раніше аналітики зазначали, що ворог просунувся у Часовому Яру та Торецьку. Російські окупанти дедалі сильніше тиснуть у районі адмінмежі Дніпропетровської області.