Окупанти просунулися біля 4 населених пунктів Донеччини: оновлення DeepState
- Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів у Донецькій області: Воскресенка, Щербинівка, Григорівка та Шевченка.
- Аналітики DeepState повідомляють про успіх ворога в цих районах, що підтверджено оновленням карти.
Українські захисники щодня стримують натиск ворога на фронті. На жаль, окупанти просунулися біля 4 населених пунктів.
Про це пише 24 Канал із посиланням на оновлення мапи DeepState.
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Де просунулися росіяни?
За даними аналітиків DeepState, росіяни мали успіх біля кількох населених пунктів України в Донецькій області.
Окупанти просунулися біля Воскресенки – села Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області.
Ситуація біля Воскресенки: дивіться на карті
Також, на жаль, зафіксовано просування ворога біля Щербинівки – селища Торецької міської громади Бахмутського району Донецької області.
Ворог мав успіх біля Щербинівки: дивіться на карті
Відомо про просування ворога біля Григорівки – селі Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області.
Окупанти тиснуть на Донеччині: дивіться на карті DeepState
Аналітики також розповіли про успіх ворога біля Шевченка – селища Покровської міської громади Покровського району Донецької області.
Російські загарбники просунулися біля Шевченка: дивіться на карті
Раніше аналітики зазначали, що ворог просунувся у Часовому Яру та Торецьку. Російські окупанти дедалі сильніше тиснуть у районі адмінмежі Дніпропетровської області.