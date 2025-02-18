Ворог просунувся у 3 населених пунктах в Донецькій області, – Deep State
- Російська армія просунулася у трьох населених пунктах Донецької області на Новопавлівському напрямку.
- Просування зафіксовано біля Улаклів, Бурлацького та Андріївки, пише Deep State.
Російська армія продовжує тиснути на позиції ЗСУ по всіх напрямках фронту. За останню добу окупанти мали просування у Донецькій області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою мапу аналітики оновили вранці 18 лютого.
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Де мав просування ворог за останню добу
Аналітики Deep State розповіли, що просування окупантів зафіксовано у 3 населених пунктах Донецької області. Цього разу росіяни наступали на Новопавлівському напрямку.
Ворог просунувся біля Улаклів, Бурлацького та Андріївки,
– мовиться у повідомленні.
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До слова, днем раніше аналітики Deep State писали, що Росія окупувала Срібне, а також просунулася біля Дачного, Новосілки, Фиголівки та в Улаклах. Просування тоді були у Донецькій та Харківській областях.