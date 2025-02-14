Бої на Харківщині та Покровському напрямку: на що звернули увагу ISW 13 лютого

Більшість заяв росіян про просування не підтверджуються, акцентують в ISW. Утім, ворог не припиняє штурми різних населених пунктів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ISW. Також аналітики прокоментували можливе захоплення Водяного Другого і події на Харківщині. Deep State пишуть, що там є просування ворога.

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ISW про актуальну ситуацію на фронті

Аналітики ISW розпочали свій огляд із Курщини. Там у районі Черкаської Конопельки продовжують діяти підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) Росії. "Воєнкори" твердили, що бої тривають на захід від Суджі біля Свердліково та на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки. ЗСУ буцімто контратакували біля Курилівки (на південь від Суджі).

Росіяни рухаються на Харківщині. Поки що, згідно з оцінкою ISW, вони просуваються більше у своїх заявах, та все ж. Був наступ на північ від Харкова в районі Липців без підтверджених успіхів. Просування на 70 метрів на східній околиці Вовчанська (на північний схід від Харкова) також не підтвердилося.

Російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку 13 лютого, але не просунулися вперед. Те саме було і на Лиманському напрямку.

Окупанти атакували на північ від Куп'янська біля Кіндрашівки, на північний схід від Куп'янська біля Голубівки, на схід від Куп'янська біля Петропавлівки та на південний схід від Куп'янська біля Степової Новоселівки, Піщаного та Новоосипового 12 та 13 лютого,

– ідеться в огляді.

А от просування є поблизу Сіверська. Ворог продовжив атаки на північний схід від Сіверська біля Білогорівки та на схід від Сіверська біля Верхньокам'янського 12 і 13 лютого.

Карти фронту від ISW за 13 лютого

Наступальні операції біля Часового Яру і на північ від міста біля Васюківки 12 і 13 лютого поки безуспішні. Там діють оператори безпілотників російського 1442-го мотострілецького полку.

В районі Торецька були наступи в самому місті, на захід від Торецька біля Щербинівки та на південний захід від Торецька біля Сухої Балки 12 і 13 лютого. Для ворога вони були безуспішними.

Найбільше атак було на Покровському напрямку – на схід від Покровська в районі Зеленого Поля, Водяного Другого, Тарасівки, Єлизаветівки, Малинівки та Променя; на південний схід від Покровська в районі Лисівки; на південь від Покровська в районі Звірового та Піщаного; на південний захід від Покровська в районі Удачного, Надіївки, Запоріжжя, Преображенки та Успенівки 12 і 13 лютого.

Росіяни твердять, що окупували Водяне Друге, але ISW не знайшов цьому підтвердження.

Наступальні операції Росії на Курахівському напрямку 13 лютого не завершилися підтвердженим просуванням. Так само, як і в районі Великої Новосілки та Роботиного.