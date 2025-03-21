Росіяни мали успіхи на Курщині та в Торецьку, а ЗСУ – на Бєлгородщині: огляд фронту від ISW

Російська армія за останню добу мала просування у Курській області, а також на Донеччині в кількох напрямках. Водночас ЗСУ, ймовірно, могли просунутися у Бєлгородській області Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

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Як змінився фронт в Україні та Росії, за даними ISW

Російські війська продовжували просування в Курській області . Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що російські війська нещодавно мали успіх на півночі Рубанщини та в лісистій місцевості на південний схід від Гоголівки.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що російські війська нещодавно мали успіх на півночі Рубанщини та в лісистій місцевості на південний схід від Гоголівки. Українські війська, ймовірно, нещодавно незначно просунулися на заході Бєлгородської області Росії. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що українські сили нещодавно трохи просунулися на північний захід від Прилісся (на північний захід від міста Бєлгород уздовж міжнародного кордону). Цікаво, що Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська знищили російський командний пункт біля Демидівки Бєлгородської області.

Росії. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що українські сили нещодавно трохи просунулися на північний захід від Прилісся (на північний захід від міста Бєлгород уздовж міжнародного кордону). Цікаво, що Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська знищили російський командний пункт біля Демидівки Бєлгородської області. Російські війська продовжували наступальні дії на Харківському напрямку , але не просувалися. Така ж ситуація на Куп'янському напрямку.

, але не просувалися. Така ж ситуація на 20 березня російські війська продовжували наступ на напрямку Борової, але не просунулися. Теж саме на Лиманському та Сіверському напрямках, а також поблизу Часового Яру.

Ситуація на фронті, станом на 21 березня / Карти ISW

Росіяни нещодавно мали успіх на Торецькому напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що російські війська просунулися на північний захід у Торецьку.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що російські війська просунулися на північний захід у Торецьку. Загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 19 і 20 березня, показують, що російські сили нещодавно просунулися до траси Т-0504 Покровськ – Костянтинівка на захід від Водяного Другого і до вулиці Нова на півночі Шевченка.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 і 20 березня, показують, що російські сили нещодавно просунулися до траси Т-0504 Покровськ – Костянтинівка на захід від Водяного Другого і до вулиці Нова на півночі Шевченка. Російські війська продовжили наступальні дії в районі Курахового , але жодного підтвердженого просування не зробили.

, але жодного підтвердженого просування не зробили. Нещодавно російські загарбники просунулися у напрямку Великої Новосілки . Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Степова у східній Новосілці.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Степова у східній Новосілці. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про бої на Гуляйпільському напрямку 20 березня.

20 березня. 20 березня російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області , але не зробили жодного підтвердженого просування.

, але не зробили жодного підтвердженого просування. На Херсонському напрямку наступальних боїв також не було.

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що російські загарбники за останню добу просунулися у Курській області, у Торецьку, на Покровському напрямку та в районі Великої Новосілки. Водночас українські військові, мабуть, мали успіхи у Бєлгородській області Росії.