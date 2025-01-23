Ворог просунувся біля Часового Яру та Покровська, а ЗСУ під Торецьком: огляд карт фронту від ISW

Російські загарбники продовжують свої зусилля з просування у Донецькій області, зокрема біля Часового Яру, Покровська та Великої Новосілки. Водночас ЗСУ мають просування на Торецькому напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни від 22 січня.

До теми Росіяни окупували Нововасилівку та просунулися біля 9 населених пунктів, – Deep State

Що пише ISW про зміни на фронті в Україні та Росії

Російські війська продовжили наступальні дії вздовж українського виступу в Курській області , але підтверджених просувань – немає.

, але підтверджених просувань – немає. Окупанти продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська 21 і 22 січня, але не просунулися.

21 і 22 січня, але не просунулися. Російські війська продовжили наступ на Куп'янському напрямку , але підтверджень просувань немає.

, але підтверджень просувань немає. Росіяни також продовжили наступальні дії в напрямку Борової , але без підтвердженого успіху.

, але без підтвердженого успіху. Російські війська продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку , але без просувань.

, але без просувань. 21 і 22 січня російські війська продовжували наступати на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дар'ївки, але не просунулися.

Бойові дії в Україні та Росії за 22 січня / Карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що окупанти нещодавно просунулися вздовж вулиці Залізничної на північному заході Часового Яру, а також на північ і північний захід від Часового Яру.

на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що окупанти нещодавно просунулися вздовж вулиці Залізничної на північному заході Часового Яру, а також на північ і північний захід від Часового Яру. Як українські, так і російські військові нещодавно просунулися на Торецькому напрямку на тлі продовження наступальних дій у цьому районі 22 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 січня та вивчені 22 січня, показують, що російські війська просувалися вулицями Качалова та Пузанова на півночі Торецька. Водночас ЗСУ продовжують тримати позиції у самому місті.

на тлі продовження наступальних дій у цьому районі 22 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 січня та вивчені 22 січня, показують, що російські війська просувалися вулицями Качалова та Пузанова на півночі Торецька. Водночас ЗСУ продовжують тримати позиції у самому місті. Росіяни також просунулися на південний захід від Покровська на тлі безперервних наступальних операцій поблизу міста 22 січня. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в полях на північний схід від Котлиного (на південний захід від Покровська) і в північно-східній частині населеного пункту.

на тлі безперервних наступальних операцій поблизу міста 22 січня. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в полях на північний схід від Котлиного (на південний захід від Покровська) і в північно-східній частині населеного пункту. Ворог просунувся на захід від Курахового на тлі продовження наступальних операцій на Курахівському напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 21 січня, показують, що нещодавно російські війська незначно просунулися в полях на південь від Дачного (на захід від Курахового).

. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 січня, показують, що нещодавно російські війська незначно просунулися в полях на південь від Дачного (на захід від Курахового). Окупанти нещодавно просунулися поблизу та в межах Великої Новосілки на тлі наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 та 22 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися дорогою на захід від Роздольного (на північний схід від Великої Новосілки) та на північному сході населеного пункту.

на тлі наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 та 22 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися дорогою на захід від Роздольного (на північний схід від Великої Новосілки) та на північному сході населеного пункту. Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на північний захід від Роботиного поблизу Кам'янського 21 і 22 січня, але не просунулися.

поблизу Кам'янського 21 і 22 січня, але не просунулися. Вороги також продовжували обмежені наземні атаки на Дніпровському напрямку 21 і 22 січня, але не просувалися.

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що окупанти мали певні просування поблизу Часового Яру, Покровська, Торецька, на Курахівському напрямку та біля Великої Новосілки. Водночас українські військові мали певний успіх на Торецькому напрямку.