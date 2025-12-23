ЗСУ просунулися біля Покровська, окупанти поблизу Костянтинівки: огляд фронту і карти ISW

Українські військові мали успіх на Покровському напрямку у Донецькій області. Водночас ворогу вдалося просунутися біля Костянтинівки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

Яка ситуація на фронті на 23 грудня?

21 та 22 грудня російські війська продовжували наступальні операції на Сумському напрямку , але не просунулися вперед. Окупанти атакували в Курській та Сумській областях, зокрема поблизу Андріївки, Грабовського та у напрямку Рясного.

Росіяни продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Ворог атакував в районі Сотницького Козачка, Вовчанська, Вільчі, Стариці, Вовчанських Хуторів, Приліпки, Лиману та Ізбицького.

22 грудня російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але не просунулися вперед.

Окупанти продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися вперед. Росіяни атакували поблизу Петропавлівки, Піщаного, а також у напрямку Курилівки та Глушківки.

До речі, командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив в етері 24 Каналу, що Сили оборони контролюють майже весь Куп'янськ, попри російську пропаганду про "повне захоплення" міста. Як зазначив військовий, ЗСУ мають тактичні успіхи у місті щодня, витісняючи противника і зачищаючи місто.

21 та 22 грудня російські війська продовжували наступальні операції навколо Борової поблизу Новоплатонівки, Богуславки, Надії, Чернещини, Дружелюбівки, Степового, Ольгівки та Новосергіївки, але не просунулися вперед.

Не просунувся ворог ні на Слов'янсько-Лиманському напрямку, ні на Сіверському напрямку.

, ні на . Українські та російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 грудня, свідчать про просування українських військ у північній частині Клебан-Бика (на південний схід від Костянтинівки). Водночас російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Степанівки.

Ситуація на фронті станом на 23 грудня / Карти ISW

22 грудня російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля , але не просунулися вперед. Окупанти атакували поблизу Шахова та Нового Шахова, а також біля Заповідного та Дорожнього.

Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися вздовж траси E-50 Покровськ – Павлоград на північний захід від Покровська.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися вздовж траси E-50 Покровськ – Павлоград на північний захід від Покровська. Російські війська продовжили наступальні операції на Олександрівському напрямку , але не просунулися вперед. Росіяни наступали на саму Олександрівку, а також біля Андріївки-Клевцове, Іванівки, Січневого, Соснівки, Олексіївки, Вороного та Вишневого.

На Гуляйпільському напрямку, заході Запорізької області та Херсонському напрямку просувань ворога також зафіксовано не було.

